美股收市個別發展　Netflix全日升逾2%

美國股市周二(10日)個別發展，道指早段最多曾升506點，其後反覆向下，全日收報32,160點，跌84點或0.26%，連跌4日；標指收報4,001點，升9點或0.25%；納指收報11,737點，升114點或0.98%。

值得留意，在美國加息周期之下，高估值的科技股明顯受壓。據外媒統計，截至周一(9日)止3個交易日內，美股七大科技巨頭累計損失市值逾1萬億美元(逾7.8萬億港元)，其中蘋果公司(Apple Inc.)市值蒸發約2,200億美元、特斯拉(Tesla)約1,990億美元、微軟約1,890億美元。

大型科技股周二回穩，蘋果公司表示將停產iPod，股價全日升1.61%；亞馬遜、Netflix、Meta分別收升0.06%、2.63%、0.73%。

正如「股神」巴菲特的名言︰「當潮退時你就知道誰在裸泳」。近日股災令許多散戶投資者損失慘重，摩根士丹利的研究報告直言，散戶投資者已輸光在疫情期間從股市獲得的豐厚收潤。美國銀行引述美國個人投資者協會(AAII)的調查亦顯示，有59.4%的訪散戶對未來感到悲觀，為2009年3月以來新高，這可能意味着任何反彈都將再迎來沽壓。

另一大行高盛則認為，即使美國經濟能避過衰退，股市前景依然堪憂。該行再度下調標指年底目標，最新預測為4,700點，意味全年會有輕微升幅，惟同時警告若出現經濟衰退，標指或跌至3,600點水平。