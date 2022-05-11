陳錦興：聯想集團受惠內地更新電腦設備

消息面方面，有傳中國內地已經要求中央政府機關、國有企業、政府相關企事業單位等，將目前使用的外國品牌電腦，更換為國產設備。據悉，有關的替換工作還將擴大至各地的政府機關、機構和企事業單位等，涉及更換的電腦設備數量至少有5,000萬部。

由於中美關係持續緊張，內地轉向國產電腦設備的誘因增加，若消息屬實，作為內地個人電腦龍頭的聯想，顯然是主要受惠者。此外，聯想有強大的驅動力，來自包括「新IT」服務要求、雲計算和混合辦公的需求，以及加速的數字化轉型投資等市場發展。

因應個人電腦出貨量預期放緩，市場已下調聯想的盈測，其股價近期亦作出反映。五月底聯想將公布全年業績，料可配合雙底回升而向好。建議於7.8元吸納，中線阻力位為9.4元，跌穿支持位7元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)