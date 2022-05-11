陳錦興：聯想集團受惠內地更新電腦設備
2022年05月11日 07:00
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港股仍是負面消息主導，情緒偏淡。惟個別股份逆市中顯抗跌力，聯想集團(00992)是其中之一，上周回升2%，相對於恒指下挫5.2%。聯想今年以來，已兩度下試7港元水平，出現雙底轉向，此外也有消息的利好支撐，加上本身估值並不昂貴，料逆市靠穩的趨勢持續。
消息面方面，有傳中國內地已經要求中央政府機關、國有企業、政府相關企事業單位等，將目前使用的外國品牌電腦，更換為國產設備。據悉，有關的替換工作還將擴大至各地的政府機關、機構和企事業單位等，涉及更換的電腦設備數量至少有5,000萬部。
由於中美關係持續緊張，內地轉向國產電腦設備的誘因增加，若消息屬實，作為內地個人電腦龍頭的聯想，顯然是主要受惠者。此外，聯想有強大的驅動力，來自包括「新IT」服務要求、雲計算和混合辦公的需求，以及加速的數字化轉型投資等市場發展。
因應個人電腦出貨量預期放緩，市場已下調聯想的盈測，其股價近期亦作出反映。五月底聯想將公布全年業績，料可配合雙底回升而向好。建議於7.8元吸納，中線阻力位為9.4元，跌穿支持位7元止蝕。
英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)