陳樂怡：銀行基建相關板塊向好
2022年05月11日 07:30
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市場認為美國聯儲局將採取較急進的步伐緊縮，以控制通脹，憂慮政策失誤導致經濟陷入衰退，避險情縮升溫。美國十年期債息抽高，美股急劇下挫。風險因素繼續牽制後市，包括美國收緊貨幣政策、地緣政治局勢緊張及內地疫情持續。預計恒指跟隨外圍波動，若然未能守穩19,200點支持，有機會進而回試3月低位18,235點。策略上偏好銀行及基建相關板塊。
中國國家金融與發展實驗室發布報告稱，今年首季中國宏觀槓桿率上升4.4個百分點，從去年底的263.8%上升至268.2%，其中非金融企業部門升幅最為明顯，從154.8%上升至158.9%；政府部門槓桿率小幅上升，從46.8%增至47.2%。非金融企業及政府部門槓桿率提升，分別反映信貸約束放寬，以及地方專項債發力，基建投資錄得較大的增長。我們預期內地將會加大基建投資，以求盡快穩定經濟，建議關注中國中鐵(00390)、中國建築國際(03311)。
個股推介方面，萬洲國際(00288)首季經營利潤按年增長28%，優於市場預期，主要由包裝肉類業務強勁所拉動。管理層對今年整體業務的前景和美國業務的復甦仍然充滿信心，首季包裝肉類的利潤率達到歷史高位。展望今年全年，萬洲預計中國和美國肉製品業務，每單位盈利將保持在接近歷史高位的水平。估值上，22財年預測市盈率為6.5倍，較十年平均水平10.1倍存明顯折讓。預測股息率6.9厘，估值吸引，建議收集。向上阻力位6元，跌穿支持位4.5元止蝕。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡
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