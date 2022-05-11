陳樂怡：銀行基建相關板塊向好

市場認為美國聯儲局將採取較急進的步伐緊縮，以控制通脹，憂慮政策失誤導致經濟陷入衰退，避險情縮升溫。美國十年期債息抽高，美股急劇下挫。風險因素繼續牽制後市，包括美國收緊貨幣政策、地緣政治局勢緊張及內地疫情持續。預計恒指跟隨外圍波動，若然未能守穩19,200點支持，有機會進而回試3月低位18,235點。策略上偏好銀行及基建相關板塊。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡

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