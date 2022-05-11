阿里巴巴IaaS於亞太區市場份額逾25%

根據全球諮詢分析機構Gartner最新發布的《市場佔有率：全球資訊科技服務行業2021》

根據Gartner於2021年發布的報告，阿里雲過去一年於交通、銀行及投資服務、保險、製造及天然資源、批發貿易等垂直領域均實現全球市場份額的增長，而阿里巴巴在這相關的收入較2020年增長了49%至67.5%。

阿里雲智能總裁張建鋒表示，IaaS服務支撐著各行各業的數碼轉型，客戶紛紛加速向雲端遷移。集團未來將不斷創新產品及服務，以推動數碼經濟的發展。阿里雲近年投放更多資源發展亞太區具戰略價值的重點市場。2021年於印尼及菲律賓的數據中心已正式開始營運。今年3月，阿里雲亦宣布於南韓建立首個數據中心。阿里雲去年推出了Project AsiaForward項目，投入10億美元於亞太區培訓百萬數碼科技人才，並為區內10萬開發者及10萬科技初創企業的發展提供支援。

Gartner的報告顯示，全球IaaS市場規模已由2020年的642.9億美元擴張至去年的908.9億美元。其中亞太地區的IaaS市場收入達到331.6億美元，增速高於全球平均水平。