美股個別發展　紐油跌穿100美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報103.92；港匯見7.849；離岸人民幣(CNH)報6.7436；美元兌日圓處130.36；歐元報1.0531，英鎊報1.2308。金價處1,838.22美元。布油報101.59美元，紐油處99.19美元。比特幣升2.7%，報3.09萬美元。道指期貨跌10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水180點。

●道指早段最多曾升506點，其後反覆向下，全日收報32,160點，跌84點或0.26%，連跌4日；標指收報4,001點，升9點或0.25%；納指收報11,737點，升114點或0.98%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報19,430點，跌203點或1.05%。

●即月恒生指數夜期收報19,364點，跌110點，低水270點，成交23,386張。

●虛擬貨幣交易平台Coinbase公布，今年首季收入按年跌35.26%至11.7億美元，股價在盤後交易時段急跌16.7%，報60.8美元。

●蘋果公司(Apple Inc.)周二(10日)宣布將不再生產多媒體播放器iPod。該產品於2001年首次推出，其最新版本於2019年發布，已經推出了超過20年。

●美國聯儲局理事沃勒(Christopher Waller)周二表示，美國通脹率太高，直言「我的工作就是把它降下來」。

●英特爾周二新推出兩款人工智能晶片Gaudi 2與Greco，皆由台積電7納米製程技術製造，意味欲進一步搶佔由英偉達(Nvidia)主導的人工智能晶片市佔率。

●紐約6月期油收報每桶99.76美元，跌3.33美元或3.23%；布蘭特7月期油收報每桶102.46美元，跌3.48美元或3.28%。

●紐約6月期金收報每安士1,841美元，跌0.9%。

●英國富時100指數收報7,243點，升26點或0.37%；法國CAC指數收報6,116點，升30點或0.51%；德國DAX指數收報13,534點，升154點或1.15%。