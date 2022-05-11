鄭勤龍：港股未過最壞時刻　宜保守

由卦象顯示，恒指走勢正處於《火地晉》變《火水未濟》之中，在易經，「火」性向上，今「晉」卦和「未濟」卦皆帶有「火」的元素，若將其意象應用於恒指的走勢預測上，便可預示指數在短期內的走勢或有利反彈。

承接上文預示恒指短期仍有回吐壓力的《風水渙》變《天水訟》卦，恒指上周三(4日)在21,025點開市，翌日指數最高曾見21,284點，不過之後便轉勢連日下跌，昨日大市曾一度下跌至19,178點，還幸最後跌幅收窄，全日只下跌了368點，收報19,633點，可說是已應驗有風吹水散之意的「渙」卦和有傾盆大雨之象，對大市或會造成很大波動，勸告投資者不宜掉以輕心得太早的「訟」卦卦象。

「晉」卦為晉升之象，《說文》：「進也，日出萬物進。從日從臸。」代表光明也象徵希望，故此可引申為有利反彈。

「未濟」卦的卦辭曰：「小狐汔濟，濡其尾，无攸利。」是講述一隻小狐狸欲渡河覓食，卻因不知河水深淺而險些遇溺的遭遇，因此投資者在入市之前必須審視其風險，絕不能存有僥倖之心。

綜合了卦象和基本分析，便可預示短期內的反彈空間或會受制，大市的艱難時期或仍未過去，所以投資者最好還是採取保守的投資策略為宜。

玄學金融家 鄭勤龍