葉秀亮：港如何應對經濟衝擊？

香港政府班子行將換屆，不論其多麼有心解決市民住屋問題，也必須面對以下幾個經濟課題：1、香港樓價從高位下調所可能引發的金融風險；2、處理其他外部和內部重大經濟衝擊；3、解決涉及經濟的深層次矛盾；4、發展香港經濟；5、把香港的宏觀經濟管理水平，提升至新加坡、甚至國際先進水平。

由於第2點所述經濟衝擊將會很大，若不提升香港宏觀經濟管理水平，即第5點，將嚴重消耗新一屆政府在解決房屋問題所辛苦賺來的認受性。其中一例是「環球中高通脹年代」對香港的衝擊，英國首相約翰遜已因通脹和違反防疫規定而令保守黨輸掉地方選舉，歐洲、美國和澳洲的執政黨相繼為通脹付出重大政治代價，亦將是大機會發生的事件。

第二個衝擊是，美國持續加息和「收水」可能帶來的金融風險。正如美國聯儲局「重量級」前理事、現任哥倫比亞大學經濟學教授米什金(Frederic Mishkin)所言，聯邦基金利率最終升至3厘亦不足以壓抑美國通脹，5厘雖或可輕微壓低通脹，但亦不足以將通脹壓回每年2%。因此，隨着事情的逐漸明朗化，市場終將發現其低估了利率的最終上升幅度和「收水」的影響，即美股和美債將從現在的高位，以輾轉向下的形式，作出比市場現在預期更深的回調。

此外，更高的美息上調，將引發匯率市場的更大波動，個別基本因素不佳的新興市場，亦可能出現匯率崩潰危機，以至其對環球及香港金融市場的衝擊，亦將遠超一般預期。不過，更嚴重的是，中美衝突對香港所可能造成的聯繫匯率制度、金融和經濟衝擊。

新加坡在過去數十年能有效發展經濟和應付重大經濟衝擊，關鍵在於新加坡懂得遴選和培養具深厚經濟理論基礎、和豐富經濟政策經驗的經濟專才，為其管理和發展經濟；而香港的失敗則源於歷屆特首沒找一般專家協助找尋可領軍香港經濟的真正專家，並誤以為一個建築師、商界人士和其他非經濟的專業人士，均適合帶領香港應對錯綜複雜的重大經濟衝擊、沒有錯誤地找尋正確的經濟發展方向和清楚認識香港樓市問題的根源及找出解決方案。

就此，建議新一屆特區政府認真考慮新加坡如下的成功經驗：已故總理李光耀及現任總理李顯龍深懂用人之道，以致能正確選出具深厚理論基礎和豐富政策經驗的吳慶瑞(經濟學博士，已故副總理)、鄭國枰(經濟學博士，金融管理局前副董事經理)、尚達曼(經濟學碩士，前財長及現任國務資政)，為新加坡過去3代經濟領軍人物，並在新加坡貿工部、金管局和財政部，培養大量具豐富經濟政策經驗的博士級經濟官員，協助其有效發展經濟和應付重大經濟衝擊。

香港下屆政府班子若想安然度過未來重大經濟衝擊，宜找專才協助遴選和培養具足夠經濟理論基礎的人選，透過集體智慧去應付未來經濟衝擊，並從了解新加坡在經濟、醫療和其他範疇可即時借鑑的成功經驗，相信在兩年內將可形成較強的經濟管理和發展團隊，使香港經濟再創輝煌成績。

新加坡南洋理工大學經濟系副教授 葉秀亮