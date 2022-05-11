【高盛推介】阿里落後　美團領漲恒指

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周二(10日)失守90港元水平後周三(11日)早段再度受壓，早段低見83.6元後跌幅收窄。現報85.4元，微跌約0.7%。另一重磅科網股美團周二跌約3.3%後周三早段反彈，領漲恒指，現報160.3元，升約5.6%。

觀察個股輪證資金流向，近日資金趁低吸納阿里好倉，上周五(6日)及本周二共錄得約2,840萬元資金流入。美團方面，亦見近日資金趁低吸納好倉，上周五及本周二共錄得約3,620萬元資金流入，並見周二流入牛證的資金較集中在140元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，周二北水繼續買入美團，錄得約14.7億元資金淨買入。

阿里購11445，行使價99.9元，2022年8月26日到期，實際槓桿4.7倍，貼價。

阿里購14825，行使價115元，2022年10月21日到期，實際槓桿4.5倍，高槓桿。

阿里購13167，行使價111元，2022年9月27日到期，實際槓桿4.7倍，高對沖值。

阿里牛67042，收回價80元，行使價78元，換股比率100，槓桿比率10.7倍，相近收回價近牛中街貨較低。

阿里牛66845，收回價75元，行使價73元，換股比率100，槓桿比率6.5倍，相近收回價遠牛中街貨較低。

阿里沽12962，行使價78元，2022年9月21日到期，實際槓桿2.8倍，中期、低街貨。

美團購15108，行使價209.08元，2022年9月27日到期，實際槓桿4.6倍，熱門、低街貨。

美團購15022，行使價192.9元，2022年8月23日到期，實際槓桿4.6倍，貼價、低街貨。

美團牛60200，收回價140元，行使價137元，換股比率500，槓桿比率6.4倍，相近收回價貼牛中街貨較低。

美團沽12967，行使價116.78元，2022年9月7日到期，實際槓桿3.2倍，高槓桿。

美團熊66042，收回價190元，行使價193元，換股比率500，槓桿比率4.8倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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