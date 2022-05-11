【高盛推介】平保友邦落後大市　股價迫近1年低位

高盛(亞洲)有限責任公司：金融股周三(11日)早段表現落後大市，中國平安周二(10日)跌約1.3%後，周三早段曾低見47.3港元，與1年低位僅約3%距離。現報48元，無升跌。平保公布，截至上月底通過集中競價方式累計回購7,776.5萬A股，涉資38.99億元人民幣。

友邦保險周二跌約0.9%，周三早段曾低見71.8元，與1年低位僅約2%距離。現報72.75元，跌約0.8%，目前為連續第5日下跌。

觀察個股輪證資金流向，上周五及本周二共錄得約360萬元資金流入平保好倉，並見周二流入牛證的資金較集中在42元收回區域的產品。

友邦方面，則見過去5個交易日皆錄得資金流入好倉，合共約870萬元，並見周二流入牛證的資金較集中在65元收回區域的遠牛。

平安購28168，行使價51.2元，2022年12月21日到期，實際槓桿5.1倍，貼價、低街貨。

平安購15896，行使價61.93元，2022年9月13日到期，實際槓桿9.3倍，高槓桿、低街貨。

平安牛69146 ，收回價43元，行使價42.4元，換股比率100，槓桿比率8.3倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

平安牛68278，收回價40元，行使價39.4元，換股比率100，槓桿比率6.1倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

平安沽18059，行使價42.95元，2022年6月22日到期，實際槓桿8.5倍，短期、貼價、高槓桿。

友邦購12515，行使價83.85元，2023年2月20日到期，實際槓桿6.3倍，貼價、長期。

友邦購23161，行使價85.05元，2022年12月20日到期，實際槓桿7.5倍，高槓桿、低面值。

友邦牛63312，收回價65元，行使價64.4元，換股比率100，槓桿比率9.2倍，相近收回價遠牛中街貨較低。

友邦購16106，行使價60元，2022年9月22日到期，實際槓桿6倍，高槓桿、低街貨。

友邦牛58220，收回價85元，行使價85.6元，換股比率100，槓桿比率5.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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