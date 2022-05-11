國泰承認疫情期間香港航空業相對落後

不過他解釋，疫情不單影響本地，也影響全世界，相信長遠來說，當市場復甦便可證明IATA的觀點不正確。他期望未來幾個月，當防疫政策更趨正常化之後會帶來正面的影響。暫時沒有任何一個機場因為國泰航機使用率低，而取消國泰的航班時段分配。惟他補充，市場情況和疫情仍然多變，會繼續觀察。

被問到是否有足夠的能力去迎接市場復甦。營運及航空服務總裁韓兆傑表示，現時有足夠的飛機師應對情況，去年第三、四季亦都重新招募飛機師，包括本地機師，並且今年重新展開飛機師訓練計劃，相信可應付長遠的需求。

韓又稱，一旦市場回復，公司有足夠的財政能力去取回一些停泊在世界各地的飛機去服務。

至於有澳洲香港人投訴在4月時去預訂國泰的8月機位回港，出現多次被更改起飛日期，令人無所適從，回港計劃被延誤。顧客及商務總裁林紹波表示，由於政府在5月1日有很多新的防疫措施更改，涉及乘客和機組人員的隔離，公司需要因應這些措施來更改營運，包括機組人員的編排。對於暑假航班，包括澳洲和國際航班的最新編排會盡快對外公布。