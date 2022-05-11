大酒店：香港半島酒店首季客房出租率僅9%

首季半島酒店香港平均可出租客房收入為380元，按年跌51.9%，按季跌70.9%；其他亞洲地區為580元，按年升14.6%，按季跌40.5%；美國及歐洲為3,055元，按年升186.5%，按季跌30.5%。

季內半島酒店香港平均房租為4,127元，按年升56.2%，按季升10.97%；其他亞洲地區為2,537元，按年跌0.47%；按季跌11.5%；美國及歐洲為6,833元，按年升42.8%，按季跌3.2%。

另外，首季住宅、商場及辦公大樓的出租率分別為83%、93%及97%。

大酒店副主席包立賢稱，2022年首季度，集團部分環球業務開始錄得輕微復甦。位於美國及巴黎的酒店業務迅速復甦。未來數月，集團位於美國的酒店業務前景強勁，至於其他亞洲地區方面，隨着馬尼拉及曼谷等地開放邊境，當地業務亦陸續呈現復甦的態勢。然而，香港實施嚴格的社交距離措施，令集團本地市場於首季錄得的業績仍受重創，而中國內地的封城措施也為集團業務帶來不利影響，尤其是上海的業務，而北京業務所受的影響則較小。本港高端零售市場的表現令集團旗下的商用物業租金持續受壓。集團的辦公大樓租務維持穩定，而住宅租務則欠明朗。

他表示，集團整體財務狀況維持穩健。在疫情期間，公司一直保持低負債比率，並持有可觀的流動資金，同時審慎控制成本開支。因此，擁有充足資源應付運營現金的需要。

展望未來，公司預期，中國內地的酒店業務在今年夏季仍會面對多重挑戰。然而，美國和歐洲市場均呈現迅速的復甦，而隨着其他亞洲地區也開始放寬旅遊限制，預期該等地區的業務也陸續回復正軌。集團希望本港能進一步放寬社交距離措施，並對今年下半年的本地市場表現仍保持審慎樂觀。