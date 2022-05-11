SML啟動無綫射頻識別技術創新及研發中心

品牌數碼化方案服務商SML集團宣布，啟動香港首個無綫射頻識別技術(RFID)創新及研發中心，其為公司長期戰略計劃中的一部分，將有助公司在全球拓展業務，與品牌商發展可持續未來，包括透過尋求發展科技生態系統，推動公司全球化發展，協助品牌商轉型至一個以數碼化標籤連結每件物品的數碼新時代。未來計劃在其他地區設立更多研發中心，以科技賦能業界轉型。

SML集團首席運作總監陳家駒表示，RFID創新及研發中心將加快擴展業務至各行業，未來每件物品都將帶有數碼化標籤，有信心見證該中心在相關領域獲得蓬勃發展，SML也將致力以高效生產出符合各行業最高標準的RFID標籤。

該創新及研發中心將引進高科技機械及最新技術，以更高的效率生產高品質的RFID嵌體，並可將RFID標籤的生產步驟，由7個大幅簡化至一個，從而提高年度生產水平，以滿足市場對RFID產品不斷增長的需求。同時有助產品透過研發及生產過程中實現品質標準化和提升可靠性，從而改善質控能力。同時通過全新技術研發中心，建立端到端的質素控制體系，從而提升業界標準，並為品牌商提供品質保證。

另外，該創新及研發中心將為RFID專業人才提供培訓場所，RFID技術創新及研發中心總監黃俊聲指，該中心將為RFID行業的人才孵化器，並將參與加快香港自動工業化的進程，從原材料到成品的貨物，會採用自動引導車來運輸，以最大化提升製造效率。