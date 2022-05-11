【產經直播】港股勢弱易跌難升？
2022年05月11日 12:26
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隔晚美股個別發展，港股周三(11日)走勢反覆，半日延續上日弱勢，表現好淡爭持，依然未能企穩20,000點，港股仲會繼續尋底？
內地4月CPI升2.1%高於預期，不過人行出招救市，加快向中央財政上繳利潤的節奏，由今年以來上繳結存利潤8,000億元人民幣，等同降準0.4個百分點；另外中證監亦表示，A股風險可控，外資持續淨流入，A股前景值得憧憬？南方東英MSCI中國A50互聯互通ETF(03003)及南方富時中國A50 ETF(02822)可趁低吸納？
國際油價連日回落，紐約期油隔晚跌穿每桶100美元關，歐盟積極推進對俄石油禁令，沙特阿拉伯亦是4個月來首次下調油價，油價已經見頂？部署南方東英WTI原油期貨每日反向(-1x)產品(07345)有咩優勢？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周三中午12時45分直播，今集銀河證券業務發展董事羅尚沛，夥拍南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。
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