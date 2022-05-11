科法斯報告：今年違約和破產中企數量料增加

科法斯發表報告指出，中國為應對Omicron病毒爆發加強防控措施，將使全球供應鏈雪上加霜，預計2022年中國的企業債券違約和企業破產數量可能增加，2021年因疫情積累了較高現金流風險的行業受到的衝擊尤為嚴重。

據《2022年中國企業付款調查》顯示，中國企業對國內的經濟前景預期不太樂觀，44%的受訪企業預計今年的銷售額會有改善，低於2020年的65%，而預計現金流改善的受訪企業則下降了近一半，從2020年的50%降至2021年的27%。受訪企業稱，原材料價格上漲、市場需求減弱以及持續的疫情是造成這一情況的關鍵因素。

另一方面，調查發現2021年的受訪企業中，遭遇逾期付款的企業減少，由2020年的57%至53%，但逾期時間比前一年延長，平均逾期付款時間從2020年的79天升至2021年的86天。建築業的逾期付款時間仍然最長，為109天，其次是運輸業的99天。

調查顯示，2021年超長期逾期付款（超過6個月）的受訪企業比例從15%升至19%。更令人擔憂的是，表示超長逾期付款金額已經佔到年營業額10%以上的受訪企業數量急劇增加，從2020年的27%躍升至2021年的40%，特別是建築和農產品等行業。由於中國經濟增長將在2022年放緩，預計銷售額和現金流將出現改善的受訪企業比例降低。

科法斯預計，中國繼2021年強勁增長8.1%之後，2022經濟增長率將放緩至4.8%，這是因為中國經濟增長持續面臨巨大阻力，包括房地產行業下滑、疫情清零政策、消費復甦乏力以及大宗商品價格上漲。

科法斯亞太區經濟學家歐韋良表示，遭遇逾期付款的企業減少，當中表示逾期付款天數增加的受訪企業比例卻在上升，從2020年的36%升至2021年的42%，為2016年以來的最高水準。農產品行業報告的平均逾期付款（43天）時間最多，達到88天。木材（增加20天）、運輸（增加18天）和紡織（增加16天）等行業都出現上升趨勢，表明中國嚴格的防疫隔離措施導致國內需求放緩。