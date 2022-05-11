滙豐陳曉媛：逾八成強積金成員去年未有轉換基金

年初至今環球投資市場波動，拖累打工仔強積金表現。滙豐香港退休金客戶體驗及市場推廣主管陳曉媛表示，截至1月的過去12個月，該行80至90%強積金成員未有轉換基金。另外，去年該行超過99%強積金成員的5年及10年累計權益均錄得正回報。

她指，以5年回報看，該行表現最好的3隻基金分別為智優逸北美股票追蹤指數基金、北美股票基金及環球股票基金，回報率分別為93%、87%、63%，惟僅佔該行強積金資產比例3.3%、6.4%、1.4%。相反，該行保守基金及恒指基金則最受強積金成員歡迎，截至3月資產比例達15.3%和14.8%，5年回報則分別1.9%及2.32%。

滙豐投資管理高級市場策略師歐維鈞指，地緣政治對投資市場影響短期，對股債後市不感悲觀。不過，通脹高企下他不建議投資者全面轉持現金，宜維持防守性投資，例如選擇能源、受惠加息的金融板塊、必須消費品以及公用事業等周期性增長股，惟不宜過度集中單一板塊。

他又稱，美國目前通脹高企主要由供應鏈問題帶動，預計美國今年出現通縮機會不大。至於美國4月孳息雖出現倒掛情況，他引述歷史數據指，孳息倒掛出現後，經濟並非即時出現衰退。

該行同時公布「2022年度僱主及僱員強積金服務滿意度調查」，結果顯示有6成受訪者計劃退休後一筆過提取強積金，僅22%和11%將分段提取或定期定額提取。此外，調查發現，該行強積金成員使用電子渠道管理強積金的比例增加。截至去年12月，平均每日經手機應用程式查詢強積金帳戶資訊的成員有1.56萬個，按年增加30%；逾30萬成員經手機應用程式轉換基金，逾20萬成員經網上銀行轉換基金。