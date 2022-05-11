Yen狂貶但缺旅客　日本錯失2886億旅遊收入

外媒報道，日圓近期狂貶，創下20年新低，理應可吸引不少外國遊客到訪，但受疫情影響，日本極難迅速回復到疫情前的旅遊盛況，導致日本眼白白損失這一大筆外國遊客觀光財。

日本首相岸田文雄最近表示，將放寬邊境措施，為日本迎來兩年多以來首批外國旅客。不過，要回到疫情前近3,200萬的遊客人數，還有漫漫長路，日本2019年觀光客的直接支出達4.8萬億日圓(約2,886億港元)，這些現金透過酒店業者，流入日本各大區域，對經濟產生影響。若高消費的外國遊客到來，日圓貶值的狀況看起來會更不同。

報道引述在北海道開了3家鮮魚料理餐廳的Hidefumi Murota指出，日圓貶值令成本提高，但同時完全沒有外國遊客，這些外國遊客的消費往往較日本當地人高，他希望外國遊客很快能入境。

岸田文雄最近又指，他的目標是希望從6月起，讓日本與其他七大工業國集團(G7)成員國一樣開放邊境。惟分析師料不會出現大幅鬆綁，尤其在今年夏天的日本參議院選舉前。

美元兌日圓匯率從2012年的平均1美元兌79.83日圓，跌至2019年的兌109.03日圓，現在更跌破130日圓關，這個匯率水平本應可吸引大批外國遊客。