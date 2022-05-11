道期牛皮 油價企100美元
2022年05月11日 16:11
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●美匯指數報103.66；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.7481；美元兌日圓報130.03；歐元企1.0557，英鎊處1.2350。金價報1,849美元。布油報104.79美元，紐油報102.03美元。比特幣企3萬美元水平。道指期貨升62點。
●市後關注點
20:30 美國4月消費價格指數(CPI)
●恒生指數全日收報19,824點，升190點或0.97%。國企指數收報6,769點，升111點或1.67%；科技指數收報4,019點，升112點或2.89%。主板成交1,261億港元。https://bit.ly/39FVc0b
-理想汽車績後漲近10%，美銀證券降目標價至129元。
-大酒店：香港半島酒店首季客房出租率僅9%。
-雷軍：小米智能工廠第二期料明年底開始投產。
-國泰承認疫情期間香港航空業相對落後。
-大摩料恒指明年中見21,500點。
●滬綜指收升22點，煤炭股升2.4%，地產股升0.9%，金融股升0.2%。https://bit.ly/3srvP91
●中國經濟：
-內地4月通脹升至2.1%，高過預期。
-科法斯報告：今年違約和破產中企數量料增加。
-中金：監管將逐步規範NFT行業健康發展。
●全球股市蒸發85萬億，兩華爾街大行認為已見底。
●智庫料英國今年陷衰退，貧困人口將突破100萬。
●通脹高企：
-為解決美國通脹，拜登考慮取消對華關稅。
●特斯拉上海車廠4月銷量大跌97%，出口清零。
●20大中國上市遊戲公司過半淨利潤下滑，攻海外博增長。
●經濟學家Lisa Cook將成聯儲局首位黑人女性理事。
●歐盟擬與俄天然氣斬纜，未來8年額外代價達1.6萬億。