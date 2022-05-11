【產經直播】港股為乜企唔穩兩萬關？

隔晚美股個別發展，港股周三(11日)先跌後升，低開121點後，最多升449點，其後升幅收窄，最終收報19,824點，升190點，兩萬關得而復失。內地4月份CPI按年升2.1%高於預期，美國4月份CPI亦即將出爐，港股為乜企唔穩兩萬？股民信心仍疲弱？

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