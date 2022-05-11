【產經直播】港股為乜企唔穩兩萬關？
2022年05月11日 16:36
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隔晚美股個別發展，港股周三(11日)先跌後升，低開121點後，最多升449點，其後升幅收窄，最終收報19,824點，升190點，兩萬關得而復失。內地4月份CPI按年升2.1%高於預期，美國4月份CPI亦即將出爐，港股為乜企唔穩兩萬？股民信心仍疲弱？
美團(03690)宣布「騎手勞動安全保障」，讓車手可以自行設置接單上限，並合理安排配送時間，股價收市升半成，短炒博得過？另外，小米(01810)創辦人雷軍預料，小米智能工廠於明年底開始投入生產，但卻遭大行大削目標價，收市則升逾1%。小米仲有冇力彈高？重磅科技股現時係咪撈底好時機？
理想汽車(02015)首季虧損收窄，股價升近一成，理想前景點樣睇？咩價位入場最值博？而造車新勢力中邊隻最掂當？
此外，吉利汽車(00175)公布4月銷量跌近三成，只有約72,200部，但純電動車銷量卻有5.52倍的增長，股價升6%，吉汽都弱咗一排，趁彈走人好唔好？
首家以「雙重主要上市+介紹上市」形式返港的中概股，貝殼(02423)周三首掛，收報30.75元，比上日美股收市價30.76元，微跌0.01元，貝殼的前景如何？
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