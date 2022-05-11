國泰航空4月載客量較疫情前下跌98%

國泰航空4月份載客40,823人次，按年增加82.2%，相比疫情前2019年4月的水平下跌98.7%。收入乘客千米數按年上升60.7%，但與2019年4月相比則減少98.5%。乘客運載率增加31.5個百分點至55.6%，以可用座位千米數計算的運力按年減少30.2%，與2019年4月相比下跌97.7%。

今年首4個月，載客人次按年增加37.8%，但運力下跌60.1%，而收入乘客千米數則上升15.8%。

顧客及商務總裁林紹波表示，政府於4月1日解除客機航班從9個國家抵港的禁令，以及抵港旅客的檢疫期由14天減至7天，市民從外地(尤其英國)回港的需求增加。因應強勁需求，集團將客運航班的運力較3月份增加約25%，然而4月份的客運運力較疫情前水平僅約2%。另因應上海的新冠疫情，集團進一步減少了前往中國內地的航班班次。

貨運量方面，國泰航空4月運載92,361公噸貨物，按年增加26.3%，但與2019年4月相比減少43.6%。月內的貨物收入噸千米數按年跌13.2%，與2019年4月相比減少62.4%。運載率下跌2.7個百分點至80.2%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年減少10.2%，與2019年4月相比減少70.7%。

今年首4個月，載貨量較去年同期下跌5.4%，運力減少42%，而貨物收入噸千米數則下跌43.3%。

林紹波稱，國泰會在未來數月積極增加航班，現正評估對公司運作及成本的潛在得益。經初步評估，目標是將營運現金消耗於未來數月減至每月少於5億元。