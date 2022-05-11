意花園銀主屋3130萬拍售　原業主5年勁蝕1370萬

樓市氣氛轉好，元朗牛潭尾半新盤豪宅意花園一幢銀主洋房，於周三(11號)推出拍賣，獲搶高逾兩成至3,130萬港元賣出，較原業主逾5年購入價低達三成。

物業為意花園洛蔓大道雙號屋連車位，由環亞物業拍賣推出，開拍價2,580萬元，呎價約13,313元，該行董事總經理區蘊聰表示，洋房獲兩名買家出價競投，歷10口價售出，高開價550萬元，成交呎價約16,151元。該洋房實用面積約1,938方呎，屬四套房間隔，花園及平台面積分別約1,290方呎與141方呎，天台面積則約521方呎。

據了解，項目於2016年入伙，拍賣洋房為示範單位，2017年成交價約4,500萬元，現時成交價低約1,370萬元。

該行亦拍賣售出又一居B期第2層雙號交吉車位，開價98萬元，搶高逾9%至107萬元賣出。區又指，該行拍賣前亦沽出3項物業，包括兩項住宅物業，其中港島西灣河街68號低層銀主單位，實用面積約491方呎，以約490萬元售出，而石硤尾福田大廈低層E室連平台戶，單位實用面積約254方呎，亦以約320萬元沽出。另一項為屯門居屋兆麟苑2期第1層雙號電單車位，以約20萬元賣出。

忠誠拍賣同日也舉行物業拍賣會，售出一個村屋銀主盤，元朗八鄉元崗單號一個低層村屋單位，建築面積約706方呎，拍賣開價420萬港元，獲搶高35萬元或約8.3%，以455萬元成交，呎價約6,445元。