【電子產品通脹】格芯自爆已通知客戶準備加價

世界最大晶片代工商台積電日前被爆準備加價5至8%，涉及所有製程，一來為其燒錢四處起廠「籌旗」，二來要應付通脹壓力。

比起台積電一如既往不置評，專注非先進製程特色工藝的美國最大純晶片代工廠格芯(GlobalFounderies，美股︰GFS)就坦白得多，其行政總裁考爾菲爾德(Thomas Caulfield)直言，本季較早前已向客戶磋商，要他們準備承受通脹帶來的成本壓力，好讓他們準備好再把成本轉嫁予消費者。

業績公告顯示，截至3月底止季度，格芯收入按年增長36.81%至19.4億美元，其中晶圓代工收入按年增長36.21%至17.49億美元，對照期內晶圓付運量(12吋等值)按年僅上升14.05%至62.5萬片，半導體產能短缺下的漲價威力可見一班，單片晶圓平均售價按季比亦見提高，撇除股份薪酬後的經調整純利為2.32億美元(約18.09億港元)，按年負轉正。

加價連同停止12納米以下尖端製程研發後節省固定成本，該公司上季列帳毛利率按年擴大逾17個百分點至24.17%，現預計今季進一步擴至24.72%，按年擴大10.47個百分點。本季收入指引為19.55億至19.85億美元，以中位數計按年增長21.6%，經調整純利2.35億至2.65億美元，以中位數計按季增長7.75%，按年計同樣是虧轉盈。兩項指引都優於市場預期，推動格芯股價周三(11日)盤前漲逾4%。

財務總監里德(David Reeder)表示，本年晶圓付運量增幅應該有高單位數至1成多，單片均價上升1成左右，原料、能源及勞工成本上漲的衝擊預計不超過收入的2%。考爾菲爾德表示，即使12納米或以上成熟製程的投資活動轉趨活躍，也不代表沒有供應缺口，事實上仍相當大。

不過，格芯把今年資本開支預算略為調低至40億美元。里德解釋，上季設備有約15%逾期30天或以上才到手，比率之後可能升至20%以上。考爾菲爾德稱，上述預算較多側重於22至65納米製程的產能。