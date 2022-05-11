阿里創業者基金：疫情對初創企業屬機遇與挑戰

阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪表示，環球資金「收水」，加上地緣政治局勢不穩，初創企業今年面對的挑戰比去年多，但任何時期及環境均有不同的困難，只要企業的發展概念及產品夠好，仍可以獲得投資者青睞。

她認為，疫情對初創企業是機遇與挑戰並存，公司難以面對面與投資者交流，但亦留意到不少企業在疫情下發展新方向。以基金有份投資的一間公司為例，其在疫情前以語音識辨系統，為企業提供客戶服務，因觀察到疫情下的在家工作令金融規管受影響，故拓展至監管科技。同時，疫情也有助促進醫療健康科技發展，認為科技融入生活是不可逆轉，無論個人、企業或公營機構已習慣利用科技，相信創科行業仍大有作為。

該基金早前舉辦JUMPSTARTER 2022環球創業比賽，吸引超過600間初創企業參與。她提到，當中有約20%的參賽項目與環境、社會及企業管治(ESG)或可持續發展概念有關，反映這將是未來投資大趨勢。

阿里巴巴香港創業者基金在本周五至下周日(13至15日)在尖沙咀一商場內舉辦展覽，並免費向公眾開放。周駱美琪指出，基金旨在推廣創科精神，並推廣初創企業發展，期望能透過今次展覽為初創公司提供展出平台，同時讓大眾更了解初新科技，從而達到市場教育目的。