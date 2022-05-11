富邦銀行料全年中小企貸款額增20%

本港中小企生意飽受疫情衝擊，惟企業借貸意欲不減。富邦銀行(香港)高級副總裁兼商業銀行部主管黃志浩表示，首季該行中小企貸款額按季增長近6至7%，主要來自零售、餐飲以及建築行業。雖然美國加息或減低企業貸款意欲，他對今年該行中小企業務仍感樂觀，預計全年中小企貸款額可有兩成增長。

他指，去年底該行部分中小企客戶已打算擴展業務，加上租金下跌，以及首季疫情即將完結，增加客戶借貸動力。除外，該行提供手續費等優惠，亦吸引來自其他銀行的客戶轉向該行貸款。該行中小企融資擔保計劃下八成、九成信貸擔保業務增長較快，今年首季按季增長3至4成，他冀全年可增長一至兩倍。

客戶數目方面，目前該行有逾萬個中小企客戶，與今年內中小企客戶數目倍增至2萬的目標有落差。他解釋，主要由於新一波疫情爆發減慢該行中小企上客量，惟貸款客戶數目按季仍有雙位數增長，主要來自客戶介紹上游和下游廠商。他透露，該行計劃於今年第4季推出網上開戶手機應用程式，目標結構簡單的香港中小企，預計24小時內完成開戶手續，冀加快吸納更多中小企客戶。

富邦分別於去年和今年初在在荃灣和觀塘開設中小企服務中心，他指，今年下半年有意在九龍區再增設一間，料將增聘逾10名員工，明年亦將多開兩間中小企服務中心。分行方面，他透露今年下半年亦有擴充計劃。