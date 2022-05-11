【大戶套現】君實生物遭新加坡主權基金減持

GIC上月底一度略為加倉君實，但其實今年以來已經累計3度減倉，持股比例累降1.57個百分點。

現時君實趕緊開發2款口服藥，其中VV116已於烏茲別克獲緊急使用授權，4月底時正處於國際多中心的III期臨床研究階段，多項針對輕中度和中重度患者的註冊臨床研究正在進行中。該企管理層早前出席投行活動時預計，其他地方的輕症至重症的臨床試驗會在6月中下旬完成，下季有望獲批上市。

不過，主打腫瘤藥拓益去年收入倒退，原因之一是商業化團隊處於整頓階段。該企管理層出席券商活動時表示，拓益收入今年有望從去年約4億元人民幣的低基數翻倍，可是獲美國批准上市的時間或有延誤。