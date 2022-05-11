【大戶套現】君實生物遭新加坡主權基金減持
2022年05月11日 18:02
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聯交所資料顯示，新加坡政府投資公司(GIC)上周四(5日)減持內地新冠肺炎口服藥開發商君實生物(01877)61.38萬股，每股均價60.2175元，套現3,696.15萬元，於H股部分持股由10.14%降至9.86%。
GIC上月底一度略為加倉君實，但其實今年以來已經累計3度減倉，持股比例累降1.57個百分點。
君實有3款新冠肺炎治療藥物，其中一種與騰盛博藥(02137)一樣走注射液路線，其授權美國禮來藥廠(美︰LLY)行銷兩岸四地以外的中和抗體注射液JS016，獲美國多次擴大緊急使用授權範圍，為去年收入大漲1.52倍至40.24億元人民幣的主要原因之一。
現時君實趕緊開發2款口服藥，其中VV116已於烏茲別克獲緊急使用授權，4月底時正處於國際多中心的III期臨床研究階段，多項針對輕中度和中重度患者的註冊臨床研究正在進行中。該企管理層早前出席投行活動時預計，其他地方的輕症至重症的臨床試驗會在6月中下旬完成，下季有望獲批上市。
不過，主打腫瘤藥拓益去年收入倒退，原因之一是商業化團隊處於整頓階段。該企管理層出席券商活動時表示，拓益收入今年有望從去年約4億元人民幣的低基數翻倍，可是獲美國批准上市的時間或有延誤。