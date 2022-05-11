國常會：財政貨幣政策以就業優先為導向

國務院常務會議周三(11日)召開，要求財政貨幣政策以就業優先為導向，穩住經濟大方向。會議指出，受新一輪疫情、國際局勢變化的超預期影響，4月份經濟新的下行壓力進一步加大。

在財政貨幣政策方面，退減稅、緩繳社保費、降融資成本等都著力指向穩市場主體、穩就業崗位等，以保基本民生、穩增長、促消費；要進一步運用多種政策工具，調動地方積極性並壓實責任，切實穩崗、穩就業。

為確保物價穩定，基本民生需求品供應充裕，但不可掉以輕心，包括要確保糧食產量和供應穩定，夯實穩物價基礎；做好疫情防控同時進一步暢通物流特別是重點地區物流，維護產業鏈供應鏈穩定。

能源供應亦要確保，在前期支持基礎上，再向中央發電企業撥付500億元人民幣(下同)可再生能源補貼，通過國有資本經營預算注資100億元，支持煤電企業紓困和多發電；要安全有序釋放先進煤炭產能，強調決不允許出現拉閘限電。

對當前有困難的企業，將給予住房公積金政策支持，年底前申請即可緩繳，預計減緩企業負擔900多億元。另外，抓緊研究養老保險費緩繳政策擴圍、延長期限的措施，指導地方對中小微企業、個體工商戶水電氣等費用予以補貼。