【美元脫鈎】穩定幣UST急挫近8成　美國擬急祭監管

虛擬貨幣走勢疲弱，比特幣繼續在3萬美元關徘徊，而作為全球第四大穩定幣，聲稱與美元掛鈎的TerraUSD(UST)則與美元大幅「脫鈎」，本港時間今日(11日)中午曾一度急挫79.28%，殘見0.1922美元後輕微回升，截致晚上8時許，價格仍在0.4美元上落。

穩定幣宣稱與美元等值掛鈎，通常買家每購入一枚穩定幣，發行方將購入一美元或其等值資產，以支撐其價值。而今次暴瀉近八成、由Terra發行的UST，並沒有儲備的現金和其他資產來支持其代幣，僅以複雜的代碼組合，以及一個名為「LUNA」的姊妹代幣來穩定價格，而UST之所以對比特幣投資者這麼重要，皆因支持Terra項目的組織Luna Foundation Guard坐擁數十億美元的比特幣，而該批比特幣或隨時被傾銷到市場上。

交易平台CryptoCompare數據顯示，UST自周二(10日)起已開始與美元脫鈎，低見0.74美元後回穩；惟翌日再掀跌潮。本應擁拱衞作用的LUNA一夜間「插水」91.07%至3.18美元；而上周四(5日)的價格曾高見87.65美元。

Terra創辦人Do Kwon於社交媒體上表示，「UST復原計劃」已接近尾聲，呼籲用戶「撐住」！亦有消息指，Terra正計劃與風險投資公司或做市商作緊急交涉，冀他們出手拯救UST。

在UST醞釀大崩盤前夕，美國財政部長耶倫周二出席聽證會回應議員提問時指出，UST突然貶值證明穩定幣存巨大風險，在穩定幣快速增長同時，必然伴隨着風險，呼籲議員在年底前完成相關監管。

此外，美國證券交易委員會(SEC)主席Gary Gensler則炮轟虛擬貨幣交易所，指摘部分平台逃避監管，還與客戶進行反向押注。他重申，大多數交易所屬SEC管轄範圍，均應註冊。

Gensler亦談及穩定幣，指包括泰達幣、USDC及BUSD(幣安穩定幣)等三大穩定幣均附屬於交易所，認為情況「並非巧合」、指穩定幣或有助他們逃避反洗錢條例。