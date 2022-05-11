青衣二手交投量跌6成　盈翠半島三房累減150萬沽

二手交投回落，青衣區5月買賣宗數按月少約60%，區內指標屋苑盈翠半島套三房單位，累減150萬元後沽出，成交價1,200萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21杏花邨鄭智鐘指，柴灣杏花邨47座高層8室，實用面積約826方呎，四房間隔，享全海景，去年12月叫價1,550萬元，其後減70萬至1,480萬元獲買家承接，減幅約4.5%，呎價約17,918元。

●世紀21Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島2座極高層A室，套三房設計，實用面積約598方呎，成交價1,050萬元，呎價約17,559元，新買家購入作換樓，原業主於2019年2月以1,038萬元購入，持貨三年近平手離場。

●中原李偉寧透露，小西灣藍灣半島8座高層AB室，實用面積約1,539方呎，六房雙套房間隔，享全海景，以5.5萬元租出，呎價約36元，新買家屬於家庭客，由於家庭成員增加，需要更大的居住空間即租用上址。

●中原施志鋼指，鰂魚涌南豐新邨5月錄5宗買賣，平均實用呎價約16,221元，其中4座高層B室，實用面積約391方呎，兩房間隔，享園景，以680萬元將單位易手，呎價約17,391元，新買家屬於用家。

●利嘉閣李家成稱，北角百福花園百利閣低層A及B室，實用面積約1,160方呎，套三房連工人套窈間隔，成交價1,400萬元，呎價約12,069元，原業主在2010年以約730萬元，持貨至今約12年帳面獲利約670萬元。

●美聯王家銳表示，北角愛琴軒中層B室，實用面積約313方呎，兩房間隔，獲外區客垂青，原業主叫價約638萬元，議價後以約623萬元成交，呎價約19,904元，原業主於2019年1月以約535萬元購入，帳面獲利約88萬元，物業升值約16%。

●中原林志達透露，北角半山翠巒閣低層A室，實用面積約1,517方呎，套四房間隔，享開揚海景，以2,700萬元易手，呎價約17,798元，新買家屬於用家。

●美聯楊家俊稱，大潭陽明山莊5座中層35室，實用面積約1,031方呎，兩房雙套房間隔，以月租5.2萬元承接，呎租約50.4元，並連一個車位，業主於去年2021年3月以約2,800萬元購入。

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九龍區

●中原楊錦河表示，紅磡海濱南岸5月暫錄3宗買賣，平均實用呎價約17,689元，單位為7座低層K室，實用面積約481方呎，兩房間隔，望園景，最初開價860萬元，議價後以838萬元成交，呎價約17,422元。

●利嘉閣甘尚德指，奧運站柏景灣6座高層G室，實用面積約466方呎，兩房間隔，以2.1萬元獲承租，呎租約45元，業主於2013年2月以813萬元購入上址，屋苑5月暫錄2宗租賃成交，現時約有23個單位放租，叫租價2萬元起。

●香港置業文愛玲指，西南九龍君滙港3座中層B室，實用面積約474方呎，兩房間隔，以1,080萬元放盤1星期，即吸引新買家洽詢，雙方經議價後減價60萬元，以1,020萬元易手，呎價約21,519元，新買家為外區家庭客。

●香港置業張志豪表示，深水埗南昌邨昌頌樓低層4室，實用面積約439方呎，兩房間隔，未補價第二市場以約339萬元放盤約9個月後，同區白居二客睇樓一次即洽詢，雙方議價後減價13萬元，以326萬元易手，呎價約7,426元，較市價低約4%。

●香港置業陳渝東稱，荔枝角居屋清麗苑C座高層5室，實用面積約388方呎，兩房間隔，望公園景，以約1.2萬元放租6天，即吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價1,200元，以1.08萬元租出，呎租約27.8元，較市價低約2%

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新界區

●中原陳輝麟表示，青衣區5月錄約17宗二手買賣，相比上月同期約42宗，減少約六成，盈翠半島7座中層D室，實用面積約675方呎，套三房間隔，於去年6月以1,350萬元放盤，累減150萬元或約11%，最終以1,200萬元沽出，呎價約17,778元。

●利嘉閣梁均耀稱，青衣翠怡花園1座中層C室，實用面積約365方呎，兩房間隔，望園景，開價600萬元，最終以570.8萬元易手，呎價約15,638元，新買家為情侶，計劃購入窩居作新婚之用。

●利嘉閣許喜龍透露，荃灣麗城花園2期5座極高層E室，實用面積約668方呎，套三房間隔，享海景，日前以778萬元沽出，呎價約11,647元，原業主於2012年7月以390萬元，持貨至今約10年，現移民放售，轉手帳面獲利約388萬元。

●中原周毅麒指，荃灣愉景新城5月錄3宗買賣，屋苑2座中層A室，實用面積約682方呎，套三房間隔，享市景及山景，叫價968萬元，最後以926萬元沽出，呎價約13,578元，減幅約4%，新買家為家庭客，議價4小時購入換樓。

●祥益黃文樂表示，屯門豐連2座低層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，屋苑屬區內較新入伙的樓盤，附設發展商裝修連傢電，可即租即住，加上業主增加議幅，減租500元，獲新租客即睇即租，月租1.35萬元，呎租約31.3元。

●美聯梁磊昇稱，屯門珀御低層B室，實用面積約354方呎，一房間隔，獲區內租客垂青，單位原先叫價約1.3萬元，累減近4%至1.25萬元市價獲承租，呎租約35.3元，業主在2021年3月以約479萬元購入。

●美聯潘偉良指，屯門居屋美樂花園3座低層G室，實用面積約699方呎，三房間隔，獲區內客洽商承接，雙方議價後終在已補價第二市場以765萬元成交，呎價約10,944元。

●祥益龍超君表示，屯門居屋美樂花園1座低層B室，實用面積約591方呎，兩房間隔，區內首置客見單位附有裝修，加上原業主更有20萬元的減價空間，決定以已補價自市場場價550萬元購入自住，呎價約9,306元。

●祥益黃慶德透露，屯門居屋兆邦苑高層9室，實用面積約375方呎，兩房間隔，原業主願意調整價格，減價15萬元，區內首置客遂便決定於已補價自由市場以410萬元購入自用，呎價約10,933元。

●祥益謝利官表示，天水圍嘉湖山莊景湖居4座中層B室，實用面積約630方呎，套三房間隔，區內客為鄰近家人居住，方便照應，遂便決定以1.4萬元即睇即租，呎租約22.2元。

●美聯馮根明稱，元朗朗城滙3座中層E室，實用面積約322方呎，一房間隔，外區首置客睇樓3次，決定以670萬元購入，呎價約20,807元，原業主在2018年11月以511.7萬元一手購入，持貨超過3年帳面賺158.3萬元，物業升值近31%。

●中原王勤學表示，元朗區5月累錄約50宗二手買賣，尚悅暫時最多佔7宗，包括3座高層H室，實用面積約440方呎，兩房間隔，向內園，叫價634萬元，微減1萬元，以633萬元沽出，呎價約14,386元，新買家為上車客。

●利嘉閣黃靜顏指，上水居屋彩蒲苑A座低層8室，實用面積約338方呎，一房間隔，於已補價自由市場以400萬元易手，呎價約11,834元，原業主於2014年連地價以約250萬元購入，持貨約8年轉手帳面升值約150萬元，或升值約60%。

●中原陳敬天稱，粉嶺及上水區5月暫錄約13宗買賣，其中上水中心錄首宗買賣，屋苑2座中層H室，實用面積約351方呎，兩房間隔，開價約560萬元，議價後以540萬元獲承接，呎價約15,385元。

●中原霍栢雄表示，大埔滌濤山5座低層A室，實用面積約1,140方呎，套三房間隔，開價約1,380萬元，議價後以1,280萬元易手，呎價約11,228元，新買家為用家。

●世紀21奇豐周淑萍透露，沙田御龍山11座中層A室，實用面積約1,006方呎，套三房連工人房間隔，放盤1個月，叫價2,120萬元，累減70萬至2,050萬元沽售，減幅約3.3%，呎價約20,378元。

●中原黎宗文表示，沙田第一城5月暫錄約12宗買賣，對比上月同期錄約16宗略為減少，屋苑2座中層B室，實用面積約451方呎，三房間隔，日前議價後以725萬元易手，呎價約16,075元。

●中原陳顏輝指，大圍居屋豐盛苑C座低層19室，實用面積約381方呎，兩房間隔，開價約450萬元，以已補價自由市場價428萬元易手，呎價約11,234元。

●美聯陳德涪表示，馬鞍山天宇海7A座頂層單位，實用面積約756方呎，套三房連儲物室間隔，另附設逾290方呎天台，早前叫價約1,280萬元放售，區內客經數度議價後，終以1,215萬元入市，呎價約16,071元。

●中原胡耀祖透露，馬鞍山曉峯灣畔5月暫錄約3宗買賣，屋苑4座低層D室，實用面積約653方呎，三房間隔，開價約950萬元，議價後以920萬元易手，呎價約14,089元，原業主於2018年以860萬元購入，持貨約4年帳面獲利約60萬元，單位升值約7%。

●世紀21奇豐胡佩碧指，馬鞍山曉峯灣畔4座中層F室，實用面積約482方呎，兩房間隔，望樓景，叫價730萬元，放盤1星期，終以705萬元沽出，減幅約3.4%，呎價約14,627元。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山居屋錦禧苑B座高層1室，實用面積約401方呎，兩房間隔，享山景，於已補價自由市場原先叫價570萬元，放盤4個月，減40萬元，減幅約7%，最終以530萬元成交，呎價約13,217元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山嵐岸6座低層D室，實用面積約512方呎，兩房間隔，享山景，單位放盤3日，叫價800萬元，微減15萬元，以785萬元獲買家承接，呎價約15,332元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢怡景別墅雙號屋，實用面積約1,476方呎，四房雙套房連工人房間隔，享山景及遠海景，叫價4,200萬元，減270萬元，獲用家以3,930萬元承接，呎價約22,626元。

●中原柯勇指，將軍澳MALIBU第2A座中層B室，實用面積約652方呎，三房間隔，望園景，以1,117萬元易手，呎價約17,132元，原業主於2018年4月以965萬元一手購入，持貨剛滿4年帳面獲利152萬元，單位升值約16%。

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