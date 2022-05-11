中交建簽署置換資產協議 擬分拆業務滬上市
2022年05月11日 20:48
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中國交通建設(01800)公布，與控股股東中交集團旗下中國城鄉、中國建材(03323)上海上市附屬祁連山就建議資產重組簽署資產置換及發行股份購買資產協議。據此，中交建擬將所持3間公司包括公規院、一公院及二公院全部股權，連同中國城鄉所持另外3家公司全部股權作為置出資產，與祁連山的全部資產及負債即置入資產進行置換，置出資產與置入資產的差額部分由祁連山以發行對價股份的方式向中交建及中國城鄉購買。上述交易互為前提、同時生效。
建議資產重組完成後，預計置出資產將成為祁連山的附屬公司，且中交建為祁連山的控股股東。根據資產置換及發行股份購買資產協議進行的建議資產重組，構成香港上市規則下的分拆事項，中交建將適時向聯交所遞交分拆申請，且將適時就有關申請的進展刊發進一步公告。
中交建指，建議資產重組及建議分拆將有利於推動設計板塊聚焦主業，進一步提高設計業務核心競爭力；落實國有資本投資公司試點改革，打造央企合作典範。
不過，建議資產重組的對價及其他核心交易條款尚須待訂約方進一步磋商。另外，建議資產重組及建議分拆須待境內外相關監管部門，包括國務院國資委、中國證監會、香港聯交所及國家市場監督管理總局的批准、核准或同意後，方可作實。據此，建議資產重組及建議分拆可能會亦可能不會進行。