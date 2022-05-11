中交建簽署置換資產協議　擬分拆業務滬上市

建議資產重組完成後，預計置出資產將成為祁連山的附屬公司，且中交建為祁連山的控股股東。根據資產置換及發行股份購買資產協議進行的建議資產重組，構成香港上市規則下的分拆事項，中交建將適時向聯交所遞交分拆申請，且將適時就有關申請的進展刊發進一步公告。

中交建指，建議資產重組及建議分拆將有利於推動設計板塊聚焦主業，進一步提高設計業務核心競爭力；落實國有資本投資公司試點改革，打造央企合作典範。

不過，建議資產重組的對價及其他核心交易條款尚須待訂約方進一步磋商。另外，建議資產重組及建議分拆須待境內外相關監管部門，包括國務院國資委、中國證監會、香港聯交所及國家市場監督管理總局的批准、核准或同意後，方可作實。據此，建議資產重組及建議分拆可能會亦可能不會進行。