歐元大鑊了！半年內兌美元將冧至1比1

外媒報道，歐洲最大的資產管理公司Amundi(東方匯理)首席投資官Vincent Mortier預計，歐洲央行將優先考慮控制政府借貸成本，而非對抗通脹。Mortier指，上述決定將令歐央行在抗擊通脹方面進一步落後於美國聯儲局，同時市場高估歐洲央行加息能力，因為經濟衰退及歐元區部分高負債成員國的借貸成本上升會引發擔憂，並將令歐元兌美元匯率自2002年以來首次跌至平價。

Mortier指，我們正面臨歐元區經濟增長放緩，甚至可能陷入衰退，預計未來6個月歐元將(與美元)平價。

據悉，歐元在1999年創立後不久匯率曾跌至1歐元兌1美元以下，但隨國際使用量增長，歐元匯率在2002年升至美元之上。目前，歐元在4月底觸及5年低點——1歐元兌1.0564美元。

他預計，今年稍後時候，歐洲央行只會由目前負0.5%的創紀錄低利率水平加息兩次，每次25個點子，然後就會停止加息。而貨幣市場目前預計，歐央行2022年至少會加息3次，到2024年年中還會進一步加息至約1.5%。

Mortier認為，歐元弱勢將加劇歐元區通脹。上月，歐元區通脹率達到創紀錄的7.5%，加劇生活成本壓力。