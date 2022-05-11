美股全線向上　電子遊戲商EA升近一成

美國上月通脹維持40年高位並高過預期，強化聯儲局緊縮政策。道指周三(11日)早段升262點，至32,419點；標指升28點，至4,029點；以科技股為主的納指升31點，至11,769點。

港股外圍方面，恒指夜期現報19,717點，跌52點，低水108點。

估中今次跌浪的摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson警告，即使標指已連跌5周，但在聯儲局開展緊縮周期，經濟增長放緩下仍具下跌空間，未來12個月股市將極為波動，下年春季標指才有望重返3,900點水平。Berenberg分析員同樣對後市持審慎態度，雖然很多股票價格已大跌，但企業毛利受壓，意味目前股價仍屬昂貴。

串流影視平台Netflix股價受付費用戶數量減少等因素影響而大插，有指該公司將提前至年底前推出含廣告的低價訂閱計劃，同時開始實施針對帳戶共享行為，以增加收入及推動用戶增長，該股升0.73%。

美國快餐連鎖店Wendy's首財季收入按年增6.17%至4.88億美元；純利倒退9.58%至3,740.2萬美元；經調整每股盈利17美仙，與收入同樣遜預期，主要受勞工成本上升拖累。今年財務指引經調整EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)介乎4.9億至5.05億美元；全球銷售增長介乎6至8%，該股跌9.61%。

獲「股神」巴菲特高調入股的西方石油首財季淨收入按年增55.74%至85.33億美元；期內純利按年扭虧轉盈至破紀錄的46.76億美元(約364.72億港元)，主要受油價高企帶動；經調整每股盈利2.12美元；自由現金流同錄創紀錄33.2億美元，惟該企派息水平仍維持疫前水平，公司指當淨債務由現時270億美元降至200億美元時，將考慮增派息，其股價升2.28%。

遊戲開發平台Roblox首財季收入按年增38.8%至5.37億美元；虧損按年收窄3.6%至181.8萬美元；每股蝕27美仙；每月平均活躍用戶按年增28%至5,410萬人，遜預期，該股升10.52%。

電子遊戲商藝電(EA)第四財季淨收入按年增35.58%至18.25億美元；純利按年增196%至2.25億美元；每股經調整盈利1.46美元。該企將與國際足協(FIFA)終結長達近30年的專利合作，旗下人氣足球遊戲《FIFA》將改名成《EA Sports FC》，明年生效，其股價升9.66%。