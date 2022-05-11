馬頭角新盤首推50伙應市　大埔全新項目命名料季內開售

主打一房單位的馬頭角新盤，發出涉及50伙的首張價單，以折實入場費低於500萬元招來，最快下周展開首輪銷售。與此同時，大埔全新項目公布命名，計劃本季推售

●馬頭角瓏碧折實平均呎價約24,520元首推50伙

售價方面，開放式單位設有最高2萬元的傢俬組合直減優惠，連同上述優惠計，該批單位折實售價介乎499.8萬至1,005.5萬元，折實呎價由21,887至27,198元。今批入場單位為5樓B室 ，實用面積213方呎，折實呎價23,465元。按定價計，整批單位總值逾4.4億元。該盤明日(12日)起收票，最快下周開售。

●大埔露輝路項目命名為林海山城

希慎興業執行董事及首席營運總監呂幹威表示，目前正積極準備推售工作，會適時上載樓書，並會安排準買家預約參觀現樓。雖然過去兩、三個月因疫情關係，有不少新盤積壓，但市場消化情況理想，對項目銷售有信心。至於項目名稱林海山城，反映其背靠八仙嶺，前臨船灣淡水湖及吐露港的優勢，而英文名字則為意大利北部一個海邊城市。

●沙田星凱．堤岸本月內展開新一輪銷售

港鐵東鐵線過海段即將通車，鐵路沿線新盤部署推售餘貨。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，旗下沙田星凱．堤岸最快本月內展開新一輪銷售。目前正積極籌備示範單位，將設有3個全新的三房示範單位，有機會同步推出特色單位招標發售。

中洲置業助理營銷策劃總監符錫龍稱，項目至今累沽833伙，套現逾83.6億港元，現時平均成交呎價約20,240元。客源有六成屬新界區，而港島區及九龍區分別各佔兩成。

●東半山CENTRAL PEAK第1期四房戶2.88億元沽

●何文田瀚名暫收850票 超額13倍

●沙田瓏珀山第2期單日沽3伙 套現逾9,082萬元

新鴻基地產( 00016 )，旗下沙田瓏珀山第2期，周三(11日)透過招標連沽3伙，吸金9,082.68萬元，當中包括首次錄得的特色戶成交。上述3宗成交價介乎2,568萬元至3,753.68萬元，成交呎價約18,515元至25,414元。其中，King Tower 2的6樓Garden Suite A單位，實用面積1,477方呎，連939方呎私人花園，四房連工作間間隔，成交價為3,753.68萬元，呎價約25,414元。資料顯示，該盤第2期累計沽出8伙。

●畢架．金峰三房2,140.8萬元沽

●紅磡維港．星岸連錄2宗終止交易個案

長實地產投資董事郭子威表示，上述買家因個人原因，而未能按合約完成交易，對此深表遺憾。公司會按既定程序作安排，盡快以現樓形式重新推出市場，以市價發售並將提供優惠。