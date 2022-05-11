馬頭角新盤首推50伙應市 大埔全新項目命名料季內開售
2022年05月11日 21:31
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主打一房單位的馬頭角新盤，發出涉及50伙的首張價單，以折實入場費低於500萬元招來，最快下周展開首輪銷售。與此同時，大埔全新項目公布命名，計劃本季推售
●馬頭角瓏碧折實平均呎價約24,520元首推50伙
市區新盤出擊，碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，最新公布首張價單。碧桂園香港營銷管理部營銷總監林曉箐表示，首批50伙單位，按最高直減折扣13%計，折實平均呎價約24,520港元，開放式戶入場費不足500萬元起。首批單位實用面積由213方呎至414方呎，戶型涵蓋開放式至兩房單位，包括8伙開放式戶，34伙一房戶及8伙兩房戶。
售價方面，開放式單位設有最高2萬元的傢俬組合直減優惠，連同上述優惠計，該批單位折實售價介乎499.8萬至1,005.5萬元，折實呎價由21,887至27,198元。今批入場單位為5樓B室 ，實用面積213方呎，折實呎價23,465元。按定價計，整批單位總值逾4.4億元。該盤明日(12日)起收票，最快下周開售。
●大埔露輝路項目命名為林海山城
香港興業(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔露輝路項目，正式命名為林海山城VILLA LUCCA，計劃今季推售。香港興業董事總經理鄧滿華稱，項目位於低密度、洋房集中地段，多年未有新項目落成，地盤面積達約34萬方呎，提供262個單位，實用面積約1,000方呎起，由兩房至五房間隔。當中包括36座洋房，洋房實用面積約3,000方呎起，最大的花園洋房面積將達約8,000方呎，預計關鍵日期為2023年6月底。
希慎興業執行董事及首席營運總監呂幹威表示，目前正積極準備推售工作，會適時上載樓書，並會安排準買家預約參觀現樓。雖然過去兩、三個月因疫情關係，有不少新盤積壓，但市場消化情況理想，對項目銷售有信心。至於項目名稱林海山城，反映其背靠八仙嶺，前臨船灣淡水湖及吐露港的優勢，而英文名字則為意大利北部一個海邊城市。
●沙田星凱．堤岸本月內展開新一輪銷售
港鐵東鐵線過海段即將通車，鐵路沿線新盤部署推售餘貨。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，旗下沙田星凱．堤岸最快本月內展開新一輪銷售。目前正積極籌備示範單位，將設有3個全新的三房示範單位，有機會同步推出特色單位招標發售。
中洲置業助理營銷策劃總監符錫龍稱，項目至今累沽833伙，套現逾83.6億港元，現時平均成交呎價約20,240元。客源有六成屬新界區，而港島區及九龍區分別各佔兩成。
●東半山CENTRAL PEAK第1期四房戶2.88億元沽
新鴻基地產(00016)發展的東半山CENTRAL PEAK第1期，最新以招標形式售出Alpex III的6樓Sky Manor，實用面積2,771方呎，連892方呎平台，屬四套房間隔，連3個車位，以2.88億元成交，呎價約103,933元，成交價及呎價均創項目第1期新高。
●何文田瀚名暫收850票 超額13倍
近日新盤市場焦點落於九龍區，嘉里建設(00683)發展的何文田瀚名，將於周六(14日)展開首輪銷售，出售60伙一房單位。據悉，項目截至周三(11日)累計接獲約750個認購登記，暫時超額約11.5倍。項目將於明日(12日)下午6時截票。
●沙田瓏珀山第2期單日沽3伙 套現逾9,082萬元
新鴻基地產(00016)，旗下沙田瓏珀山第2期，周三(11日)透過招標連沽3伙，吸金9,082.68萬元，當中包括首次錄得的特色戶成交。上述3宗成交價介乎2,568萬元至3,753.68萬元，成交呎價約18,515元至25,414元。其中，King Tower 2的6樓Garden Suite A單位，實用面積1,477方呎，連939方呎私人花園，四房連工作間間隔，成交價為3,753.68萬元，呎價約25,414元。資料顯示，該盤第2期累計沽出8伙。
●畢架．金峰三房2,140.8萬元沽
遠東發展(00035)發展的沙田大埔公路豪宅項目畢架．金峰續錄成交。項目新近以招標形式沽出1座3樓A室，實用面積1,334方呎，三房間隔，連車位以2,140.8萬元成交，呎價約16,048元。
●紅磡維港．星岸連錄2宗終止交易個案
長實集團(01113)旗下紅磡維港．星岸，新近連錄2宗終止交易個案。包括3座19樓B室，為實用面積1,328方呎的四房間隔，原本於2017年8月以3,769.2萬港元成交，當時呎價約28,383元，惟交易已於周三(11日)終止。
長實地產投資董事郭子威表示，上述買家因個人原因，而未能按合約完成交易，對此深表遺憾。公司會按既定程序作安排，盡快以現樓形式重新推出市場，以市價發售並將提供優惠。