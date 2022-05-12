東方日報B1：華4月CPI升2.1%　美物價飆8.3%超預期

全球通脹洶湧來襲，惟中國4月份消費及工業生產物價按月升幅不足1%，尤其在疫下消費者恐慌採購和囤貨或推高需求，全月居民消費價格指數(CPI)按年僅漲2.1%，而反映上游生產物價的工業生產者出廠價格指數(PPI)按年漲幅連續6個月放緩至8%，創一年低。分析料，內地通脹數據讓當局有足夠空間刺激經濟。摩根士丹利預期，內地經濟第四季有望復甦，更料整體亞洲通脹有望第三季見頂。

國家統計局周三(11日)指，受內地疫情及國際大宗商品價格持續上漲等影響，4月CPI溫和上漲，按月升0.4%，若扣除食品和能源價格的核心CPI更穩中有降，按年漲0.9%，增幅比3月回落0.2個百分點。今年首4個月累計，整體CPI按年僅漲1.4%，遠低於全年3%的調控目標，表明消費價格壓力仍可控。

因疫情期間物流成本上升，以及囤貨需求增加，上月薯類、雞蛋和鮮果價格分別按月漲8.8%、7.1%及5.2%。隨着生豬產能逐步調整、中央凍豬肉儲備收儲工作有序開展，豬肉價由跌轉升1.5%；鮮菜上市量增加，令價格轉降3.5%。

儘管國際大宗商品價格高位運行，但內地反映上游生產物價的4月PPI按月僅升0.6%，增幅比3月回落0.5個百分點。當局強調，原油、有色金屬等行業價格漲幅回落，且保供穩價政策效果持續顯現，調查的40個工業行業大類中，價格漲幅按年回落的有22個，多於3月水平。

不過，4月CPI及PPI按年漲幅均略高過市場預期的2%及7.8%，其中，CPI創5個月高位。日資投行野村估計，5月CPI按年升幅或高見2.3%，但PPI在去年同期高基數及市場需求萎縮下，料於5月僅升6.6%。作為全球最大農產品及能源進口國，近期人民幣迅速貶值或帶來輸入通脹的壓力。

大華銀行相信，核心CPI升勢已減弱，意味需求通脹壓力紓緩，人民銀行可於本月調低一年期中期借貸便利(MLF)利率0.05至0.1厘。內地官媒引述中銀證券全球首席經濟學家管濤預計，貨幣政策除靠前發力外，還會綜合運用總量和結構工具，適時加大力度，第二季降低存款準備金率、降息仍值得期待。

內地疫情封城措施為國內以至亞洲及全球經濟帶來挑戰，瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室降今年內地經濟增長預測至5%以下，但政策支持加大力度有望幫助下半年經濟從低谷復甦。

大摩預期，內地經濟短期保持低速增長，直到10至11月才有機會轉至「與病毒共存」方式，屆時經濟將迎來復甦，估計內地將降準，並推動基建、放寬房地產及科技股政策，今、明兩年的國內生產總值(GDP)料分別增長4.2%及5.7%。

至於亞洲其他國家，雖仍受限環球增長放慢及宏觀需求減退影響，惟料受惠通關帶動本地需求上升，預計今、明兩年區內GDP增長分別達4.6%及5.1%，更料區內通脹會由目前的3%升至第三季的3.4%後見頂，明年次季會回落至2.5%。該行又預期，今年9月大部分亞洲國家利率將高於疫前水平，當中印度、南韓利率甚至升得更高，而中國和日本則延續寬鬆。

國際評級機構惠譽日前稱，上海港口吞吐量佔內地總量約五分之一，而內地佔世界商品出口約15%，製成品的短缺或加劇，加大全球通脹壓力。

另方面，美國4月份消費物價指數(CPI)按年漲幅雖按月回落0.2個百分點至8.3%，但仍高於市場預期的8.1%，並且仍處40年高位。毫無疑問，對美國總統拜登所屬的民主黨來說，通脹問題是下半年國會中期選舉的一大痛腳。為提振選情，這位老政客先承認通脹正傷害美國家庭，還宣稱其團隊正研究取消部分對中國商品的關稅，以降低通脹壓力。

撇除食品及能源後，4月美國核心CPI按年升6.2%，較3月份低0.3個百分點，也比預期嚴重，按月計漲幅擴至0.6%。更嚴重是，以房租為主、佔CPI權重三分之一的住屋成本連續3個月漲0.5%，導致上月按年計漲5.1%，逾31年最勁。

不計能源的通脹仍超預期，市場自然押注美國聯儲局要加快「收水」。10年期美國國債孳息率曾應聲重越3厘，高見3.082厘，美匯指數高見104.11。幾乎同一時間，港元匯價觸及7.85弱方兌換保證水平，為3年以來首次。

隨着上周美國加息半厘，港美拆息差距擴大，市場套息交易令港元沽壓不斷，拖累港匯跌至7.85兌每美元，金管局或需因應銀行需求承接港元沽盤。對上一次為2019年3月，該輪共動用1,256億元捍衞聯繫匯率。

儘管上月CPI的能源部分有所回落，美國汽車協會(AAA)卻公布，全美常規汽油及柴油平均價格周二分別升至每加侖4.37美元及5.55美元，雙雙創下歷史新高。商品研究機構Kpler的分析師史密斯直言，「別指望(汽油)回到每加侖兩美元。」交通燃料費用飆漲是現時共和黨唱衰拜登政權的主要法寶。

民望堪憂的拜登把通脹高企歸咎疫情擾亂商品生產供應，以及俄羅斯攻打烏克蘭，強調已透過釋出戰略原油儲備及向企業施壓來應對，「我非常認真地處理通脹問題，這是我內政最優先的工作。」前任副總統彭斯批評拜登推翻前朝「讓美國自給自足」的能源政策，敦促對方盡快放寬對美國能源業的限制，更說「容許我用幾個字總結我要對這屆政府說的話：讓開吧。」

要留意的是，現在拜登所謂取消部分或調低對華商品關稅只是「看看怎樣做會有最好的效果，尚未有決定」，不一定會實行。白宮發言人普薩基補充，之後幾星期可能有更多相關消息。

拜登表示，聯儲局會盡其職責控制通脹。議息會議上有投票權的克里夫蘭聯儲銀行行長梅斯特爾表示，若通脹今年下半年仍未緩和，會支持加息0.75厘。

同樣有投票權的理事沃勒強調，聯儲局不會重蹈1970年代讓通脹失控的覆轍，但不至於倣效1979年臨危上場的已故主席沃爾克般，把息口加至雙位數，透露沃爾克臨終前說過，「早知息口加至20厘會令美國經濟衰退，我不會這樣做。」他相信，現時美國經濟受得起當前的加息步伐。

另邊廂，歐洲央行行長拉加德說，數據幾乎都反映通脹趨勢是超過2%，要以當年抗通縮的姿態抗通脹，預期下季初結束買債，所謂「其後一段時間內加息」可能只是幾星期的事，市場解讀為她在暗示7月加息。事實上，德國上月CPI按年漲幅升至7.4%，創1981年秋季以來新高。