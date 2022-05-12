國際油價周三做好　紐油急升近6%

國際油價周三(11日)做好，紐約6月期油收報每桶105.71美元，升5.95美元或5.96%；布蘭特7月期油收報每桶107.51美元，升5.05美元或5.05%。

美國能源資訊署(EIA)公布，上周美國原油庫存增加848.7萬桶，預期減少45.7萬桶；汽油庫存減少360.7萬桶，預期減少183.3萬桶；精鍊油庫存實際公布減少91.3萬桶，預期減少157.4萬桶。

由共和黨參議員Chuck Grassley和民主黨參議員Amy Klobuchar等人發起的《反對石油生產或出口壟斷法案》(NOPEC法案)，在參院司法委員會以17票對4票過關，意味其下一步將交由參眾兩院全體表決，假如法案獲國會通過並獲總統拜登簽署，油組及其他盟友將不再享有反壟斷訴訟的豁免權。這意味美國司法部可在聯邦法院，起訴沙特阿拉伯等油組成員國，就連俄羅斯等其他產油國也無法幸免。

事實上，此前20多年間，該法案多次被提出，但一直未能在國會正式通過。但目前，隨着美國通脹已經達到數十年來的高位，該法案又再度被提起。國會議員愈來愈擔心，美國汽油價格將持續推動通脹升溫。今年春季美國汽油價格一度觸及每加倫4.30美元上方的紀錄高位。