美股道指收挫326點　高估值科技股遭血洗！

美國上月通脹維持40年高位並高過預期，強化聯儲局緊縮政策，美股3大指數周三(11日)反覆受挫。道指最多曾升423點，惟於中後段已經無以為繼，收報21,834點，跌326點或1.02%；標指收報3,935點，跌65點或1.65%，今年以來累跌超過17%；納指收報11,364點，跌373點或3.18%，今年以來累挫逾27%。

大型科技股全線偏軟，Meta收跌4.51%；亞馬遜、Netflix分別收跌3.2%和6.35%；Apple股價急跌5.18%，收報146.5美元。

高估值的科技股繼續遭到「血洗」，當中，零工平台Fiverr和Upwork分別收跌25.64%和12.79%；新興市場電商Sea、MercadoLibre、Jumia齊挫超過一成；雲業務企業Fastly、Cloudflare分別收跌9.87%和3.81%。

估中今次跌浪的摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson警告，即使標指已連跌5周，但在聯儲局開展緊縮周期，經濟增長放緩下仍具下跌空間，未來12個月股市將極為波動，下年春季標指才有望重返3,900點水平。Berenberg分析員同樣對後市持審慎態度，雖然很多股票價格已大跌，但企業毛利受壓，意味目前股價仍屬昂貴。

全球股市自3月底以來蒸發11萬億美元(約85.8萬億港元)，目前可能已觸底；在估值受重創(尤其是科技股)下，吸引逢低介入的買盤。摩根大通分析師Marko Kolanovic日前重申逢低買入的建議，敦促投資者在央行最「鷹」之時增持風險資產。

高盛首席全球股票策略師Peter Oppenheimer亦表示，投資者已消化很多疑慮，其中包括對通脹和經濟增長的疑慮、央行收緊政策和俄烏戰爭。他指出，對中長期買家來說，股票開始變得有吸引力。雖然仍有下行風險，但這些全都已被市場吸收。他續稱，股票在未來6至12個月內，看起來很有吸引力。