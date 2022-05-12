港匯觸及弱方兌換保證　金管局終出手捍衛聯匯

港元匯價於周四(12日)觸及7.85的弱方兌換保證水平，為自2019年5月以來首次，金管局終於在凌晨時段「出手」，向銀行買入15.86億港元，以捍衞聯匯。

金管局向銀行買港元，會令銀行體系總結餘減少，從而使港元匯率保持在兌換範圍7.75至7.85兌一美元之內。金管局今次出手後，銀行體系結餘於周五(13日)將降至3,360.05億港元。

事實上，港股連月積弱，資金外流導致港元需求低落而走弱，加上美國加息以致港美拆息息差擴闊。以周三計，一個月期港元銀行同業拆息(Hibor)與倫敦美元拆息(Libor)息差約0.66厘，較2019年高峰時的1.33厘仍相去甚遠。

自去年9月以來，金管局已增發共1,200億元的外匯基金票據，吸收銀行體系結餘流動性。「吸水」的重要性在於，如果本港持續「水浸」，令到港息繼續低企，港美息差擴闊之下，恐會加劇資金外流風險。

從金管局數據來看，今年4月底的官方外匯儲備資產為4,657億美元(現約合3.65萬億港元)，相當於港元貨幣供應M3約44%，所以香港水頭十分充裕，夠彈藥去捍衛聯匯。

星展銀行的經濟學家Samuel Tse表示，隨着美國加息預期推動美債孳息率上揚，港元料將繼續承壓。他預期，金管局很快將不得不通過發行外匯基金票據和債券或購買本幣來從銀行體系中抽走流動性。