大洗牌！沙特阿美超越蘋果　成全球市值最高公司

沙特國家石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)的股價周三(11日)衝上歷史最高水平，全日收市跌近1%，市值約為2.45萬億美元，自2020年以來首次超過了蘋果公司(Apple Inc.)的市值。蘋果公司周三收報146.5美元，跌5.18%，市值約為2.37萬億美元。

雖然全球最高市值公司易主可能是短暫的，但確實也反映出全球經濟中主要力量的變化，科技股的疲弱是在全球通脹壓力和全球經濟預期擔憂作用下形成的，重新獲得主導地位可能還要等一段時間。

2022年1月3日，蘋果股價創新高成為首家市值超3萬億美元的公司還歷歷在目，當時，媒體將這一數值與2020年全球各國國內生產總值(GDP)進行參照，蘋果公司的體量超過英國，僅次於德國，相當於世界第五大經濟體。不過，蘋果公司近期受累於美股拋售潮，蘋果股價今年迄今已經下跌了約16%。

另一邊廂，在俄烏衝突、全球為應對通脹收緊貨幣政策等一系列作用之下，全球最大石油公司沙特阿美在2022年上漲了28%，取代蘋果成為全球市值最大的公司。