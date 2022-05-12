陳蓓敏：港股長線值博空間已現！

自美國聯儲局五月宣布加息半厘，美國股市波動異常。周一跌幅更跌破年內低位。投資者擔心鷹式加息和縮表臨近，皆會令經濟和企業盈利受損。美國首季經濟負增長1.4%，為防通脹，為守經濟，美國華府以強美元政策防控。道指連跌六周，納指年初至今累跌逾兩成。聯儲局傾向以速戰速決策略，於六月、七月再各息半厘，便可盡快達目標利率於兩厘附近。

中國將有多項經濟數據公布，昨日(11日)先有4月居民消費價格指數(CPI)，按年升2.1%，因受食品價格上升帶動。4月生產物價指數廠價格指數(PPI)，按年升8%，兩組數據皆比預期為好。下周初將有4月零售，固投和工業等數數據公布。上海新確診數目日漸下降，復工復產逐步修復。5月經濟勢頭料見隱。6月和下半年經濟動力見提速。中證監會副主席指各類風險對A股雖有影響性，但在風險可控情況，A股市場估值遠低於境外市場。國內股市反彈至重要關口，上證和深證分別守於3,000和11,000水平。

恒指仍在低位徘徊，未能重返重要支持線上。本月低位為19,178，低過4月低位19,665，走勢上雖未見穩，但中，長線值博空間呈現。國內疫情漸見受控，投資者憧憬刺激內需消費政策，體育用品股反彈。建議候低吸納板塊內龍頭企業。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。其客戶持有盈富基金)