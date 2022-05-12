凱基亞洲：短年期債息大幅抽升　加息預期已消化

美國聯儲局的緊縮步伐進取，但短年期國債殖利率已大幅抽升。2022年第一季度美國GDP下降1.4%，但主要是由於貿易逆差急劇增加以及庫存調整。相反，美國消費在第一季度仍實現2.6%的健康增長。由於美國目前通脹壓力很大，估計GDP數據不會影響聯儲局進取的緊縮步伐。事實上，五月初議息會議後，聯儲局主席鮑威爾表示，在未來的幾次會議，考慮每次加息50個基點。

然而，利率累積升幅太多，將明顯影響房地產和股票市場。加上美國政府債務近30萬億美元，亦限制美國承受加息的能力。事實上，年初至今美國國債殖利率已大幅抽升，債券市場已消化本年度的大部分加息預期，債息或在當前水平稍為回穩。

國債收益率高企，支持美匯指數持續上漲，接近104水平，升至2002年以來新高。美匯和美國利率的強勢，資金加速流入美元，新興國家金融市場和貨幣將承受明顯壓力。其中，人民幣兌美元近日跌勢明顯，失守6.70水平，為2020年底以來的最低水平。雖然人民幣中期前景依然樂觀，但短期在美元強勢下，仍將受壓。

市場避險情緒濃厚，環球股市受壓。其中，人民幣弱勢，再加上中國疫情依然嚴峻、地緣政治風險居高不下等諸多不利因素的情況下，儘管中央繼續推出支持性措施，中港股市亦反覆向下。

由於市場避險情緒依然濃厚，預計部分資金流向債券。其中，較短年期與長年期債券的收益率部分在年內大幅收窄，部分短年期債券在現價上估值上更具有吸引力，年期風險較低的對應波幅相對較小，在持有的角度而言，具備較大的防守性，優質中短期債券(2至5年)可作資產配置考慮。投資者可選持有至到期以及未來的換出選擇，靈活性較大。

凱基亞洲研究部