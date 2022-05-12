鄧建初：美股大跌　利好資金流入港股

承蒙老友周顯大師厚愛，獲邀錄影YouTube頻道節目，講及早前初哥曾神準點評美股「危在旦夕」，及預期港股大跌，見18,278的大分水嶺位。美股果然一如劇本般上演日瀉千點的驚嚇場面，港股亦不例外。

大師提及初哥過往曾在1997年亞洲金融風暴來臨之前，準確預測股市大跌的往事。回想2000年，好友蕭定一介紹初哥給大師認識，雖然並非經常見面，卻是惺惺相惜。歲月如梭，轉眼間已成為20餘年的老朋友了。

97年8月，初哥在專欄文章標題「熊市來臨」，有同行翌日於其專欄中唱反調「熊市來臨，言之尚早」，結果初哥一矢中的，恒指由1997年8月16,820點下跌至1998年8月最低位6,544點才逐漸回升。1997年寫稿至今的文章，存放在迷你倉多年，近年因感覺倉租太貴，而物件封麈，已陸續棄掉很多剪報，只保留值得紀念的部分。

另一主持Chevin問美股及港股走勢如何，初哥告之美股弱勢已成，後市只有反彈，然後再往下尋底。港股開市會先跟隨美股走，之後改為緊貼內地A股而上落。美股大跌，反而有利資金回流炒港股。另介紹兩隻股票，一隻逆市而升，另一隻還未到建議買入位，算是跑贏大市表現。

大師談到初哥爛賭及喜歡學習研究，緣自聽覺障礙。初哥出生時身體健康，其時家境清貧，七人之家只能租住連劏房也不如的公用客廳中的一張特大碌架床。一層千呎舊樓，住了五戶人家，以木板相隔，人來人往，環境擠迫。初仔幾個月大就不幸感染了白喉及麻疹，病菌兇猛，同時攻入肺部，經常高燒不退，送入醫院，醫生說無藥可救，不予收留。為救小生命，父母連蟑螂簷蛇及符水都拿來一試，給初仔照食照吞。不得其法當然醫不好，已然命懸一線。

無計可施之下，好鄰居往黃大仙求簽。籤文解說，要上契及找雙木的醫生。皇天不負有心人，終於找到契媽及契上觀音大士。幸運地，教曉初哥捉棋的包租公梁本叔叔，尋得一位剛從法國回流開診的林鐵梅醫生。醫生發現已有輕度腦膜炎，如果遲兩星期才來，醫好也殘廢。用新藥打了半年針，終於治愈過來。不知是否藥力過猛，抑或病情過於嚴重，竟連耳內的神經線也受影響。父母為口奔馳，對此渾然不覺，直至小五入讀精英班，因成績一落千丈，班主任察覺聽覺有問題，介紹了第一代耳鼻喉名醫梁德基醫生，可惜只能醫好左耳八成聽力，右耳已完全失聰。

因為聽覺障礙關係，自幼在學校遭受欺凌，養成怕羞、內向的性格。一班人聊天時，也常因為聽不到而搭不上腔。不明白我的人，誤以為我不識抬舉，也曾施以白眼，那種感覺，真是百般滋味在心頭，有苦自己知。

救命恩人梁本叔叔，和初仔經常對弈中國象棋。日子有功，開拓了初仔的思考領域。中三那年，曾進身全港十六強及青少年組八強，並於同年中秋節維園綵燈會擂台賽挑戰當屆冠軍一一蒙眼棋王蘇福蔭大師。他見初仔年紀尚小，輕敵情況下，幾乎被剝了光豬，眼見形勢不妙，中途棄權投降算了。

真正棋王級的棋手，思考棋路是行20步以上，而初哥最高峰時期只能達10餘步，自覺再無進步空間，出來社會做事後，放棄了比賽的念頭，改而研究賽馬及股票投資。

初哥自問估市有一定水準，亦不會簡單地預測升或跌。記者來電時，會不厭其煩地講解大市的先升後跌再升的套路，受歡迎與否，則見仁見智。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)