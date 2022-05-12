彭偉新：聯想集團受惠內地換電腦政策

港股周三整體走勢維持偏強，尤其是早段恒指曾一度跌超過150點，跌返最低位19,474點後，便即時作出反彈，在內地上證指數由跌轉升並一度升近3,100點後，港股亦由跌轉升，更見升勢持續，最高恒指曾升返20,083點，主要是市場認為港股的整體估值已經偏低。在港股跌不到的情況下，恒指即時受到資金力追中資科技股，並受到拉動下，恒指各主要重磅股即時轉強。由於港股在中段大幅抽升後，恒指已成功收復周二的下跌裂口，若果整體港股成交額及資金流入能維持強勁，港股或會有機會進一步反彈上20天線的水平。

現時，港股20天線仍然是較大的阻力，主要是該水平亦是保歷加通道的中軸，由於近期港股的走勢仍然支能突破一浪低於一浪的走勢，無論是由去年2月高位31,183點開始計；又或者是今年4月4日22,523點開始見頂的走勢，均未能見到較明顯的走勢逆轉勢頭，因此，即使恒指周三曾經出現過超過400點的升幅，亦未能扭轉整個局面。預期，港股短期仍然會繼續再試回3月中的低位，尤其是恒指在周三反彈期間，仍然未有脫離保歷加通道底部的拉力，仍在低位徘徊，預期港股在短期內維持在20,000點水平以下。

集團現時的2022年預測市盈率為6.4倍，仍然低於過兩年平均市盈率10倍，以及過去年平均市盈率12.9倍超過30%及50%，目標價可以用2021年阻力位11.40元開始形成的跌浪，並於7元見底後，按總跌幅的61.8%作出反彈，上望阻力位9.8元，以現價8.3元水平買入，跌穿支持位20天線止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)