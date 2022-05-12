道指跌326點　紐油飆近6%

●踏入亞洲時段，美匯指數報104；港匯見7.8493；離岸人民幣(CNH)報6.7584；美元兌日圓處129.85；歐元報1.0515，英鎊報1.2237。金價處1,853.32美元。布油報107.58美元，紐油處105.66美元。比特幣冧逾7%，報2.87萬美元。道指期貨升50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水330點。

●港元匯價觸及7.85的弱方兌換保證水平，為自2019年5月以來首次，金管局終於在凌晨時段「出手」，向銀行買入15.86億港元，以捍衞聯匯。

●道指最多曾升423點，惟於中後段已經無以為繼，收報21,834點，跌326點或1.02%；標指收報3,935點，跌65點或1.65%，今年以來累跌超過17%；納指收報11,364點，跌373點或3.18%，今年以來累挫逾27%。

●港股ADR指數全日亦偏軟，按比例計算，收報19,394點，跌429點或2.22%。

●即月恒生指數夜期收報19,390點，跌379點，低水435點，成交30,669張。

●沙特國家石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)的股價周三(11日)衝上歷史最高水平，全日收市跌近1%，市值約為2.45萬億美元，自2020年以來首次超過了蘋果公司(Apple Inc.)的市值。蘋果公司周三收報146.5美元，跌5.18%，市值約為2.37萬億美元。

●在美國總統拜登本周與東南亞國家領袖舉行峰會前，白宮印太事務協調官康貝爾(Kurt Campbell)表示，正尋求為美國在東協(ASEAN)國家進行更多投資創造機會。

●紐約6月期油收報每桶105.71美元，升5.95美元或5.96%；布蘭特7月期油收報每桶107.51美元，升5.05美元或5.05%。

●紐約6月期金收報每安士1,853.7美元，升約0.7%。

●英國富時100指數收報7,347點，升104點或1.44%；法國CAC指數收報6,269點，升152點或2.5%；德國DAX指數收報13,828點，升293點或2.17%。