融創中國：限期內未支付票據到期利息　正協商以解決問題

由於未在寬限期內支付2023年10月票據到期應付利息，可能將導致2023年10月票據的持有人要求公司立即支付本金和應計利息。截至2022年5月12日，2023年10月票據的未償還本金為7.416億美元，而公司未收到任何關於2023年10月票據持有人就加速還款發出的任何通知。

集團預期，不會在上述及發行的其他優先票據到期時或在相關寬限期內償付債務。集團正積極尋求於合理時間範圍內與票據持有人協商以達成一致的方式解決相應問題。

考慮到集團當前階段性流動資金問題，集團無法保證能如期或在相關寬限期內履行其債務的義務。如果公司未能履行到期債務的義務，且無法及時與債權人達成解決相應問題的方案，可能導致相關債權人要求相關債務的義務加速履行或採取強制行動。

公司將尋求相關債務的整體解決方案，以更好地保護所有利益相關方的利益。公司已委任華利安諾基(中國)為財務顧問，及盛德律師事務所為法律顧問，協助評估集團的資本結構及流動性狀況，探索所有可行的方案以緩解當前階段性流動資金問題，以達成所有利益相關方的最優解決方案。