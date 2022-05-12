鄧聲興：強化產業力挺港資本市場

香港作為全球領先的國際金融中心之一，一直在有效、透明及符合國際標準監管情況下運作，是眾多金融機構所在地。香港與內地緊密融合，同時又接通世界各地，在國際間擁有舉足輕重的地位。

現時距離新一屆政府就職尚有一個多月，現任政府正竭力協助新一任特首籌組管治班底，期望新一屆政府能招攬合適的金融人才，致力推動香港金融業發展，同時進一步鞏固香港國際金融中心的重要地位。

往屆政府一直採取恪守審慎理財、量入為出、應使則使的公共理財原則。在經濟政策上也大多以支持本港銀行和保險業的發展為主。然而，香港作為世界第三大金融中心、全球主要首次公開招股(IPO)市場，其資本市場、股票市場也有着舉足輕重地位。

與此同時，現今世界「一超多強」的格局已逐漸消解，正在向着新的複雜多變格局演變。香港作為世界領先的國際金融中心，也應改變其以往「穩」字當頭的政策，轉而以大力推動香港經濟發展為主調，採取更加積極、進取的原則，相信資本市場的良好發展，對本港創科界的發展絕對是有力的支撐。

然而，現時政策並未能充分解決市場發展模式的局限及困難。若要打造更好的市場環境，需要新一屆政府多聆聽及接納金融業界人士意見。廣納民意有助日後制訂金融界良好發展規劃，亦能令政策緊貼民情，進一步改善本港市場環境，急業界所急。

希望在新一屆政府的領導之下，能帶領香港走上真正的「產業」之路，以「產業」作為香港資本市場的堅實後盾。

同時希望政府能適時調整及放寬來港上市條件，允許更多新型公司來港上市和集資，進一步推動香港資本市場的發展，鞏固及提升香港國際金融中心地位。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士)