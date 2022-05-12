【高盛推介】騰訊於350元水平整固 下周公布業績
2022年05月12日 10:15
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(11日)反彈約2.7%，為科網股中表現相對突出，周四(12日)早段於350港元水平整固。現報347.6元，輕微回吐約0.8%。騰訊將於下周三(18日)公布今年首季業績，市場料純利介乎106.48億至354.44億元人民幣，按年跌25.8%至77.7%。然而大部分券商仍給予看好評級，目標價最高837元。
觀察個股輪證資金流向，上周五(6日)及本周二(10日)共錄得約4,650萬元資金流入好倉後，周三獲資金轉向沽出，而周三流入牛證的資金則集中在325元以上收回價的產品。
淡倉方面，本周二及本周三共錄得約490萬元資金流入，並見周三流入熊證的資金較集中在380元收回區域的產品。
觀察港股通資金流向，周三北水繼續買入騰訊，錄得約11.7億元資金淨買入。
由於近期股市波動，騰訊股價日升日跌。部分看好的投資者可考慮以價外高槓桿的產品作短線部署。認購證方面的高槓桿選擇可留意屬輕微價外的騰訊購(29019)，為進取選擇。貼價選擇可留意年期約4個月的騰訊購(12127)。熱門選擇可留意年期約4個月的騰訊購(29806)。牛證方面則建議留意遠收回價水平的產品。近牛選擇可留意騰訊牛(63631)，遠牛選擇可留意騰訊牛(63115)，與現價有約35及45元收回距離。
騰訊購29019，行使價460元，2022年8月22日到期，實際槓桿8.4倍，進取高槓桿、輕微價外。
騰訊購12127，行使價430元，2022年9月16日到期，實際槓桿6.8倍，貼價。
騰訊購29806，行使價450元，2022年9月13日到期，實際槓桿7.3倍，熱門。
騰訊牛63631，收回價310元，行使價307.2元，換股比率500，槓桿比率7.9倍，相近收回價近牛中街貨較低。
騰訊牛63115，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，槓桿比率6.7倍，近45元收回距離遠牛。
騰訊沽12853，行使價260元，2022年9月19日到期，實際槓桿4.9倍，高槓桿。
騰訊熊50943，收回價380元，行使價383元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，新上市近熊。
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