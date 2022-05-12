許繹彬：美股跌勢拖累　港股暫冇運行

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，美股持續出現弱勢，儘管聯儲局上周宣布加息半厘，較市場預期為低，美國財長耶倫亦預計，美國經濟將穩健成長有望實現軟着陸；言論一出，確實為美股帶來了希望，道指重上34,000水平，納指亦反彈至近13,000水平。但這反彈僅屬「曇花一現」，因為自是次「死貓彈」後，道指及納指雙雙出現4連跌，再次創出今年新低，道指跌穿32,000點邊緣，納指更跌穿12,000的心理關口，情況看來會再進一步轉壞。

是次深度的調整，令國際投行摩根士丹利認為散戶已經輸盡所有由疫情期間獲得了利潤，可見是次美股調整除了基金損手外，散戶也見傷亡慘重。

許指出，港股除受制於美股持續不振外，內地疫情仍未受控，會進一步拖慢經濟復甦步伐，人民幣匯價亦因此受牽連；在內外夾擊下，恒指19,000點岌岌可危，是否會跌穿18,237本年低位？慶幸港股在佛誕假期北水灌溉力度明顯加強，令恒指一度瞬間重回20,000點以上，可惜或因根基未穏的緣故，很快便掉回頭。他說，港股未來的走向，取決於內地疫情能否進一步受控，從而令A股市場及人民幣匯價能進一步回穏。由於港股仍處於飄搖不定的局面，建議投資者先行留意港股短期內能否企穩19,400及突破20,000的心理關口，留意成交是否配合，才再作部署。