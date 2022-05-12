【高盛推介】阿里、京東回落見近月低位 資金趁低吸納
2022年05月12日 11:16
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：近日科網股表現靠穩，然而阿里巴巴及京東集團表現相對落後。阿里由上周五(6日)起連跌，周四(12日)最低見81.2港元的近兩個月低位。現報81.4元，跌約5%，目前為連續第4日下跌。
京東在本周二(10日)失守210元水平後昨日微升不足0.1%，周四早段則失守200元關口，最低見194.4元的近兩個月低位。現報194.8元，跌約6.4%。
觀察個股輪證資金流向，近期資金趁低吸納阿里好倉追落後，過去3個交易日共錄得約4,170萬元資金流入。
京東方面，亦見資金趁低吸納好倉，過去3個交易日共錄得約1,760萬元資金流入，並見周三(11日)流入牛證的資金較集中在180元收回區域的遠牛。
投資者如看好阿里，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價100元以下產品中，槓桿最高的阿里購(11445)。高敏感度選擇可留意年期約5個月，換股比率50兌1的低街貨阿里購(13167)。另一貼價選擇可留意年期約4個月的新上市阿里購(16422)。牛證方面可留意阿里牛(66845)，與現價有約6元收回距離。
阿里購11445，行使價99.9元，2022年8月26日到期，實際槓桿4.8倍，貼價、行使價100元以下產品中，槓桿最高。
阿里購13167，行使價111元，2022年9月27日到期，實際槓桿4.8倍，高敏感度。
阿里購16422，行使價89.9元，2022年9月15日到期，實際槓桿4.0倍，貼價、新上市。
阿里牛66845，收回價75元，行使價73元，換股比率100，槓桿比率8.9倍，近6元收回距離牛證。
投資者如看淡阿里，可留意年期約4個月，屬貼價的低街貨阿里沽(12962)。
阿里沽12962，行使價78元，2022年9月21日到期，實際槓桿2.6倍，貼價、低街貨。
投資者如看好京東，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價300元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高的京東購(16149)。貼價選擇可留意年期約4個月的低街貨京東購(15583)。牛證方面可留意屬遠牛的京東牛(67039)，與現價有約15元收回距離。
京東購16149，行使價300元，2022年9月27日到期，實際槓桿5倍，行使價300元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高。
京東購15583，行使價249.08元，2022年9月07日到期，實際槓桿4.4倍，貼價、低街貨。
京東牛67039，收回價180元，行使價177元，換股比率500，槓桿比率9.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡京東，可留意年期約4個月，屬高槓桿的低街貨京東沽(12971)。
京東沽12971，行使價168.78元，2022年9月7日到期，實際槓桿2.9倍，高槓桿、低街貨。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。