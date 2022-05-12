【高盛推介】阿里、京東回落見近月低位　資金趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：近日科網股表現靠穩，然而阿里巴巴及京東集團表現相對落後。阿里由上周五(6日)起連跌，周四(12日)最低見81.2港元的近兩個月低位。現報81.4元，跌約5%，目前為連續第4日下跌。

京東在本周二(10日)失守210元水平後昨日微升不足0.1%，周四早段則失守200元關口，最低見194.4元的近兩個月低位。現報194.8元，跌約6.4%。

觀察個股輪證資金流向，近期資金趁低吸納阿里好倉追落後，過去3個交易日共錄得約4,170萬元資金流入。

京東方面，亦見資金趁低吸納好倉，過去3個交易日共錄得約1,760萬元資金流入，並見周三(11日)流入牛證的資金較集中在180元收回區域的遠牛。

阿里購11445，行使價99.9元，2022年8月26日到期，實際槓桿4.8倍，貼價、行使價100元以下產品中，槓桿最高。

阿里購13167，行使價111元，2022年9月27日到期，實際槓桿4.8倍，高敏感度。

阿里購16422，行使價89.9元，2022年9月15日到期，實際槓桿4.0倍，貼價、新上市。

阿里牛66845，收回價75元，行使價73元，換股比率100，槓桿比率8.9倍，近6元收回距離牛證。

阿里沽12962，行使價78元，2022年9月21日到期，實際槓桿2.6倍，貼價、低街貨。

京東購16149，行使價300元，2022年9月27日到期，實際槓桿5倍，行使價300元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高。

京東購15583，行使價249.08元，2022年9月07日到期，實際槓桿4.4倍，貼價、低街貨。

京東牛67039，收回價180元，行使價177元，換股比率500，槓桿比率9.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

京東沽12971，行使價168.78元，2022年9月7日到期，實際槓桿2.9倍，高槓桿、低街貨。

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