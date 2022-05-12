銀娛首季淨收益按年挫20%　料疫情續影響盈利

首季度，集團按管理層基準計算的博彩收益總額為34億元，按年下跌29%，按季下跌13%。中場博彩收益總額為27億元，按年下跌7%，按季下跌12%。轉碼博彩收益總額為5.66億元，按年下跌69%，按季下跌21%。另外，負債總額為105億元。

主席呂志和在業績報告中指，今年4月公司已申請延長牌照至本年底；將繼續支持澳門一些與博彩法相關的法例修改，亦已準備好稍後的博彩牌照競投工作。

展望未來，在新冠肺炎疫情的「新常態」下，相信內地疫情的反覆會繼續影響澳門的旅遊業，因而影響公司未來的相關收益及盈利。