銀娛首季淨收益按年挫20% 料疫情續影響盈利
2022年05月12日 12:06
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(Getty Images圖片)
銀河娛樂(00027)公布今年第一季澳門的情況及財務表現，在新冠肺炎疫情持續影響全球社群及商界，包括澳門及銀娛。集團首季淨收益41億港元，按年下跌20%，按季亦跌14%；經調整EBITDA為5.75億元，按年跌33%，按季更跌45%。受到內地最近疫情爆發所影響，令經調整EBITDA下跌，亦因內地為保護公眾健康和安全而收緊旅遊政策，因而影響了澳門的訪客量、收益和盈利。
首季度，集團按管理層基準計算的博彩收益總額為34億元，按年下跌29%，按季下跌13%。中場博彩收益總額為27億元，按年下跌7%，按季下跌12%。轉碼博彩收益總額為5.66億元，按年下跌69%，按季下跌21%。另外，負債總額為105億元。
主席呂志和在業績報告中指，今年4月公司已申請延長牌照至本年底；將繼續支持澳門一些與博彩法相關的法例修改，亦已準備好稍後的博彩牌照競投工作。
展望未來，在新冠肺炎疫情的「新常態」下，相信內地疫情的反覆會繼續影響澳門的旅遊業，因而影響公司未來的相關收益及盈利。