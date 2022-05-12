【產經直播】通脹高企　油價反彈有炒作？

美國4月消費物價指數(CPI)按年升8.5%，雖較3月回落0.2個百分點，但仍高過預期8.1%，維持40年高位水平。市場憂慮通脹仍未見頂，甚至擔心有滯脹風險。面對如此困局，有聯儲局前官員認為，要加息至5厘甚至6厘才可遏止通脹。在加快收水步伐的陰霾濃罩下，環球股市都無運行？另外，金管局買入16億港元捍衞聯滙，港匯弱勢下，港股難有起色？

國際油價扭轉跌勢，紐油彈近6%，收報105.71美元。俄烏局勢升級，烏克蘭切斷輸往歐洲的俄羅斯天然氣管道，是俄烏戰事爆發以來首次。另外，俄羅斯亦出手反制西方國家制裁，宣布制裁在德國及波蘭的天然氣公司等31間企業。油價會點走？

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