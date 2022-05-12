【產經直播】通脹高企 油價反彈有炒作？
2022年05月12日 12:12
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美國4月消費物價指數(CPI)按年升8.5%，雖較3月回落0.2個百分點，但仍高過預期8.1%，維持40年高位水平。市場憂慮通脹仍未見頂，甚至擔心有滯脹風險。面對如此困局，有聯儲局前官員認為，要加息至5厘甚至6厘才可遏止通脹。在加快收水步伐的陰霾濃罩下，環球股市都無運行？另外，金管局買入16億港元捍衞聯滙，港匯弱勢下，港股難有起色？
國際油價扭轉跌勢，紐油彈近6%，收報105.71美元。俄烏局勢升級，烏克蘭切斷輸往歐洲的俄羅斯天然氣管道，是俄烏戰事爆發以來首次。另外，俄羅斯亦出手反制西方國家制裁，宣布制裁在德國及波蘭的天然氣公司等31間企業。油價會點走？
在波動市況及通脹高企下，投資組合宜加入更多防守性工具？三星亞太高息房託ETF(03187)策略上可做到季季有息收？在持股比例上，該ETF持約三成日本房託。除了日本可望6月開放外國觀光客入境，高盛日前發表報告唱好日圓，指目前兌美元匯率被低估20至25%，隨着全球經濟衰退風險上升，日圓是最便宜的避險資產，在多項利好因素下，該ETF潛藏更大上升動力？
美國10年期國債孳息率隔晚又再衝上3厘以上，納指隔晚大跌3%，昨日向上的中資科技股普遍要回吐，可趁股值低殘，買入長線投資？以三星中國龍網ETF(02812)部署相關股份更能分散風險？
今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF分銷主管凌子敬及元宇證券首席投資總監林嘉麒，為你拆解市況。
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