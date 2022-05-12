道期偏軟　比特幣企2.7萬美元

●美匯指數報104.29；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.8143；美元兌日圓報128.74；歐元企1.0462，英鎊處1.2201。金價報1,850美元。布油報105.09美元，紐油報103.06美元。比特幣企2.7萬美元水平。道指期貨跌62點。

●市後關注點

20:30 美國當周首次申領失業救濟人數

20:30 美國4月生產物價指數(PPI)

-瑞聲科技首季少賺61%。

-傳京東科技或推遲在港IPO，因未獲內地監管機構批准。

●中國經濟：

-野村料內地5月CPI升上2.3%，通脹升溫限制減息空間。

-傳內地召開數碼經濟專題會，關注互聯網監管信號。

-人行續引導貸款市場利率進一步下降。

-進軍茶飲界？字節跳動傳組建食品飲料團隊。

-內地首4月實際使用外資按年升20.5%。

●傳微軟將大幅調整員工薪酬以挽留人才。

●西方制裁導致晶片荒，俄國擬被迫拆電器取材。

●銀娛首季淨收益按年挫20%，料疫情續影響盈利。

●一葉知秋？專家話二手車跌價，美國通脹或見頂。

●係時候止血？Meta準備收縮元宇宙核心部門。

●港匯觸及弱方兌換保證，金管局3年來首度出手捍聯匯。

●急起直追！富士將於日本興建電動車工廠。

●大摩料今年全球經濟增長2.9%，不及去年一半。