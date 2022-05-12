道期偏軟　比特幣企2.7萬美元

2022年05月12日 16:11
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    ●美匯指數報104.29；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.8143；美元兌日圓報128.74；歐元企1.0462，英鎊處1.2201。金價報1,850美元。布油報105.09美元，紐油報103.06美元。比特幣企2.7萬美元水平。道指期貨跌62點。
    ●市後關注點
    20:30 美國當周首次申領失業救濟人數
    20:30 美國4月生產物價指數(PPI)
    ●恒生指數全日收報19,380點，跌444點或2.24%。國企指數收報6,594點，跌174點或2.58%；科技指數收報3,864點，跌154點或3.84%。主板成交1,156億港元。https://bit.ly/3M6IA0l
    -瑞聲科技首季少賺61%。
    -傳京東科技或推遲在港IPO，因未獲內地監管機構批准。
    ●滬綜指收跌3點，煤炭股領跌2.2%，地產股跌0.7%，有色金屬及金融股跌0.3%至0.4%。https://bit.ly/3PjSvlA
    ●中國經濟：
    -野村料內地5月CPI升上2.3%，通脹升溫限制減息空間。
    -傳內地召開數碼經濟專題會，關注互聯網監管信號。
    -人行續引導貸款市場利率進一步下降。
    -進軍茶飲界？字節跳動傳組建食品飲料團隊。
    -內地首4月實際使用外資按年升20.5%。
    ●傳微軟將大幅調整員工薪酬以挽留人才。
    ●西方制裁導致晶片荒，俄國擬被迫拆電器取材。
    ●銀娛首季淨收益按年挫20%，料疫情續影響盈利。
    ●一葉知秋？專家話二手車跌價，美國通脹或見頂。
    ●係時候止血？Meta準備收縮元宇宙核心部門。
    ●港匯觸及弱方兌換保證，金管局3年來首度出手捍聯匯。
    ●急起直追！富士將於日本興建電動車工廠。
    ●大摩料今年全球經濟增長2.9%，不及去年一半。