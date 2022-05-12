調查：七成大灣區內地投資者認同可持續投資

富達國際一項針對居住於粵港澳大灣區（大灣區）內地投資者的調查顯示，71%受訪者了解可持續投資的重要性，66%投資者表示他們希望通過投資推動世界作出正面改變。

調查顯示，大部分大灣區的內地受訪者認為，對投資者而言，負責任及可持續地進行投資十分重要。近七成（69%）的受訪者認為投資者可通過挑選投資新機會，為世界帶來正面影響。而同時受全球市場波動及不明朗因素影響，有68%的受訪者表示，在過去一年傾向選擇更可持續的儲蓄及投資方式。

調查結果顯示，大灣區內地投資者最希望推動改變的領域包括：可持續消費或行為（40%）、可持續/合乎道德的商業模式（34%）、氣候變化（33%）、僱員/勞工權益（30%），以及性別平等（23%）。

然而，大灣區內地居民的ESG意識仍有提升空間。調查發現，有61%的受訪者認為ESG投資僅適用於擁有大量資金的投資者。69%的受訪者認為，無法兼得可持續投資與獲得可觀回報。70%則認為可持續投資頗具主觀性，對其定義尚未達成共識，也缺乏具體清晰的準則讓投資管理機構遵循。

隨着ESG理念在全球持續被受關注，以及中國內地逐步邁進「雙碳」目標，可持續投資成為一項重要議題，在內地日益受關注。